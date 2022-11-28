«Академико Визеу» — «Эшторил». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (01.12.2022)

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вчера, 18:03

Ставки букмекеров

У букмекеров нет очевидного фаворита в этом противостоянии. Поставить на победу «Академико Визеу» можно по коэффициенту 2.80, ничья оценивается в 3.10, а победа «Эшторила» доступна по котировке 2.42.

В линии букмекерской конторы Лига Ставок преимущество на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.65, ТБ (2.5) – 2.20.

Форма команд

«Академико Визеу» провел два матча на групповом этапе Кубка лиги Португалии. После стартовой ничьей на поле «Торренсе» (1:1) команда разделила очки в гостях с «Фамаликау» (1:1).

Во второй португальской лиге футболисты «Академико Визеу» набрали 20 очков за 13 туров, расположившись на шестом месте рейтинга с такими результатами: пять побед, пять ничьих и три поражения.

«Эшторил» проведет второй матч группы Кубка лиги Португалии. В стартовом поединке клуб разошелся миром с «Тонделой» (0:0) на выезде.

Отметим, что в португальской Примейре «Эшторил» находится на 12-м месте рейтинга с такими показателями: победы – 4, ничейные матчи – 4, поражения – 5.

Информация для ставок

«Эшторил» выиграл в 4 из прошлых 5 матчей с «Академико Визеу»

«Эшторил» забивал минимум два гола в 4 из 5 матчей против предстоящего соперника

«Академико Визеу» сыграл вничью в 3 из предыдущих 5 матчей всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что футболисты «Эшторила» будут ближе к успеху в противостоянии с «Академико Визеу». Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.