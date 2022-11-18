«Белененсеш» — «Боавишта». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (18.11.2022)

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вчера, 15:36

Ставки букмекеров

Победа «Боавишты» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.00, что делает гостей фаворитом этого противостояния. Поставить на ничью можно по цене 3.40, а победа «Белененсеша» идет по котировке 3.60.

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ждут от команд результативного футбола. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.73, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Беленсеш» вылетел во вторую лигу Португалии по итогам прошлого сезона. В текущем розыгрыше второго по значимости дивизиона клуб выступает плохо – третье снизу место в турнирной таблице. В активе команды две победы и три ничьи, при восьми поражениях в пассиве.

Накануне предстоящего матча футболисты «Белененсеша» сыграли вничью со второй командой лиссабонского «Спортинга» (1:1).

«Боавишта» представляет элитный дивизион Португалии. В общем зачете лиги команда занимает 11-е место с такими показателями успешности: пять побед, два ничейных поединка и шесть поражений. При этом «Боавишта» проиграла 3 из прошлых 4 матчей лиги – в последнем туре поражение от «Порту» (1:4).

Информация для ставок

Команды сыграли 0:0 в 3 из прошлых 4 очных матчей

Ставка ТМ(2,5) прошла в 4 предыдущих очных встречах команд

«Боавишта» проиграла в 4 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

Мы считаем, что «Белененсеш» и «Боавишта» проведут низовой матч. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.