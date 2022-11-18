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«Белененсеш» — «Боавишта». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (18.11.2022)

вчера, 15:36
Боавишта

Ставки букмекеров

Победа «Боавишты» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 2.00, что делает гостей фаворитом этого противостояния. Поставить на ничью можно по цене 3.40, а победа «Белененсеша» идет по котировке 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.043.481.95
Мелбет 3.96 3.52 1.89

Анализ линии голов дает понять, что эксперты не ждут от команд результативного футбола. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.73, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Беленсеш» вылетел во вторую лигу Португалии по итогам прошлого сезона. В текущем розыгрыше второго по значимости дивизиона клуб выступает плохо – третье снизу место в турнирной таблице. В активе команды две победы и три ничьи, при восьми поражениях в пассиве.

Накануне предстоящего матча футболисты «Белененсеша» сыграли вничью со второй командой лиссабонского «Спортинга» (1:1).

«Боавишта» представляет элитный дивизион Португалии. В общем зачете лиги команда занимает 11-е место с такими показателями успешности: пять побед, два ничейных поединка и шесть поражений. При этом «Боавишта» проиграла 3 из прошлых 4 матчей лиги – в последнем туре поражение от «Порту» (1:4).

Информация для ставок

  • Команды сыграли 0:0 в 3 из прошлых 4 очных матчей
  • Ставка ТМ(2,5) прошла в 4 предыдущих очных встречах команд
  • «Боавишта» проиграла в 4 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

Мы считаем, что «Белененсеш» и «Боавишта» проведут низовой матч. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.55 1.79 2.05
Мелбет 1.79 2.06
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:10
Думаю что обе команды забьют!
Гость
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