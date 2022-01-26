«Спортинг» — «Санта Клар». Прогноз на матч Кубка португальской лиги (26.01.2022)

1643177182

вчера, 09:06

Ставки букмекеров

Аналитики в этой паре отдают предпочтение «Спортингу». Поставить на победу номинальных хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.40. За победу «Санта Клары» предложена цена 7.80, а ничья идет по котировке 4.80.

В линии голов предпочтения экспертов на стороне результативного формата встречи. Разместить ставки на ТБ (2,5) голов сервис предлагает по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Санта Клара» неожиданно пробилась в полуфинал Кубка португальской лиги. На стадии четвертьфинала команда сенсационно победила на домашней арене «Порту» со счетом (3:1).

Помимо этого «Санта Клара» улучшила турнирное положение в чемпионате, набрав семь очков за три предыдущих турах. В этих играх команда победила «Спортинг» (3:2) и «Морейренси» (2:0), а также сыграла вничью с «Тонделой» (2:2).

Если «Санта Клара» заметно прибавил, то «Спортинг» напротив – сбавил обороты. Действующий чемпион Португалии в трех прошлых турах лиги допустил поражения от ближайшего соперника (2:3) и «Браги», отстав от лидера «Порту» уже на шесть баллов.

Между этими неудачами футболисты «Спортинга» оформили гостевую победу над «Визелой» (2:0), которая стала для клуба из Лиссабона 15-й в текущем сезоне чемпионата.

Информация для ставок

«Спортинг» побеждал «Санта Клару» в 8 из последних 9 очных матчей

Команды сыграли на ТБ (2,5) голов в 4 из прошлых 5 очных встреч

(2,5) голов в 4 из прошлых 5 очных встреч «Спортинг» и «Санта Клара» обменялись голами в 3 предыдущих противостояниях

Прогноз