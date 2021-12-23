«Риу Аве» — «Белененсеш САД». Прогноз на матч Кубка Португалии (23.12.2021)

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23 декабря 2021, 16:46

«Риу Аве» и «Белененсеш САД» сыграют на стадии 1/8 финала Кубка Португалии. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

В этой паре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Компания Фонбет принимает ставки на победу «Риу Аве» с коэффициентом 2.16. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.35, а победа «Белененсеша» оценивается в 3.36.

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей идет по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.17.

Форма команд

Клуб «Риу Аве» по итогам прошлого сезона опустился во вторую лигу Португалии. На данный момент в чемпионате команда идет третьей в общем зачете, отставая от лидера на шесть баллов. Перед предстоящим матчем «Риу Аве» смог обыграть в гостях «Каса Пиу» (1:0), а на предыдущей стадии кубковых соревнований команда одолела на домашней арене «Ольяненсе» (2:1).

«Белененсеш САД» к предстоящей игре подходит с тремя поражениями подряд. На результатах команды сильно сказалась вспышка COVID-19, которая выбила из основной обоймы ряд ключевых игроков. Как итог, «Белененсеш» последовательно проиграл «Бенфике» (0:7), «Эшторилу» (0:1) и «Браге» (0:1). Отметим, что в предыдущем раунде Кубка Португалии команда прошла «Калдаш» (5:3).

Информация для ставок

В 3 прошлых очных встречах соперников фиксировалась ничья (0:0)

Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 4 предыдущих очных встречах

«Белененсеш» не забивал голы в 4 из последних 5 матчей в рамках всех турниров

Прогноз

Результативной атакой участники этого матча похвастаться не могут. Кроме того, «Риу Аве» и «Белененсеш» три прошлых дуэли вообще завершили без забитых голов. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.