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«Риу Аве» — «Белененсеш САД». Прогноз на матч Кубка Португалии (23.12.2021)

23 декабря 2021, 16:46

«Риу Аве» и «Белененсеш САД» сыграют на стадии 1/8 финала Кубка Португалии. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Португалия. Кубок 2021/2022
Риу Аве
Белененсеш САД
1 : 1
6 : 5 по пенальти
23 декабря 2021, 20:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.253.273.41
Мелбет 1.96 3.24 4.12

Ставки букмекеров

В этой паре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Компания Фонбет принимает ставки на победу «Риу Аве» с коэффициентом 2.16. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.35, а победа «Белененсеша» оценивается в 3.36.

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей идет по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.17.

Форма команд

Клуб «Риу Аве» по итогам прошлого сезона опустился во вторую лигу Португалии. На данный момент в чемпионате команда идет третьей в общем зачете, отставая от лидера на шесть баллов. Перед предстоящим матчем «Риу Аве» смог обыграть в гостях «Каса Пиу» (1:0), а на предыдущей стадии кубковых соревнований команда одолела на домашней арене «Ольяненсе» (2:1).

«Белененсеш САД» к предстоящей игре подходит с тремя поражениями подряд. На результатах команды сильно сказалась вспышка COVID-19, которая выбила из основной обоймы ряд ключевых игроков. Как итог, «Белененсеш» последовательно проиграл «Бенфике» (0:7), «Эшторилу» (0:1) и «Браге» (0:1). Отметим, что в предыдущем раунде Кубка Португалии команда прошла «Калдаш» (5:3).

Информация для ставок

  • В 3 прошлых очных встречах соперников фиксировалась ничья (0:0)
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 4 предыдущих очных встречах
  • «Белененсеш» не забивал голы в 4 из последних 5 матчей в рамках всех турниров

Прогноз

Результативной атакой участники этого матча похвастаться не могут. Кроме того, «Риу Аве» и «Белененсеш» три прошлых дуэли вообще завершили без забитых голов. Рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.58 1.72 2.14
Мелбет 1.55 2.58
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Gahi
Gahi
23 декабря 2021 в 19:04
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
23 декабря 2021 в 16:50
Будет ничья.
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