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«Белененсеш» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.01.2022)

15 января 2022, 13:30

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что у хозяев нет шансов набрать очки в этой игре. Ставки на победу «Порту» в линии БК Фонбет идут по мизерному коэффициенту 1.18, в то время как успех «Белененсеша» оценивается в 16.25. Заключить пари на ничейный исход встречи можно по котировке 7.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
15.656.991.20
Фонбет 14.00 6.30 1.22
Мелбет 14.80 6.60 1.23
BetBoom 13.88 7.13 1.18

Эксперты также убеждены, что в этой встрече команды суммарно забьют минимум три гола. Вариант ставки ТБ(2,5) идет в линии по котировке 1.56, ТМ(2,5) – 2.36.

Форма команд

Перед этой игрой «Белененсеш» расположился на последнем месте чемпионата Португалии. Свои 11 очков команда набрала за счет двух побед и пяти ничейных поединков, допустив 10 поражений от соперников.

Особенно блекло «Белененсеш» выглядит в атаке, которая за 17 туров смогла забить только девять голов, а защита команды допустила 28 пропущенных мячей. Отметим, что в минувшем туре лиги клуб уступил в гостях «Фамаликау» (0:1).

«Порту» теперь единолично лидирует в чемпионате Португалии, опережая «Спортинг» на три очка. В проходящем сезоне лиги «драконы» еще не допускали поражений – 15 голов и две ничьи.

Атака «Порту» самая результативная в лиге – 44 гола, а защита вторая по надежности – 11 пропущенных мячей. К вышесказанному добавим, что в минувшем туре чемпионата команда добилась гостевой победы над «Эшторилом» (3:2), уступая в счете 0:2.

Информация для ставок

  • «Порту» не проигрывал в 45 прошлых матчах чемпионата
  • «Порту» забивал минимум 3 гола в 5 последних выездных поединках лиги
  • В 11 из 12 последних матчей «Порту» в чемпионате сыграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

Нынешний «Белененсеш» едва ли способен доставить проблемы «Порту», который находится в отличной форме. Рекомендуем комбинированную ставку на эту игру – победа «Порту» и ТБ(2,5) голов, которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.54 2.01 1.85
Мелбет 2.28 1.70
Все комментарии
k7ujzwchu4ck
k7ujzwchu4ck
15 января в 17:49
Футбольный клуб «Порту» выиграет матч.
n3mq27eu9wee
n3mq27eu9wee
15 января в 13:34
Футбольный клуб «Порту» одержит победу.
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