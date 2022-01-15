«Белененсеш» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры убеждены, что у хозяев нет шансов набрать очки в этой игре. Ставки на победу «Порту» в линии БК Фонбет идут по мизерному коэффициенту 1.18, в то время как успех «Белененсеша» оценивается в 16.25. Заключить пари на ничейный исход встречи можно по котировке 7.10.
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1 : 4
завершен
вчера, 23:30
Эксперты также убеждены, что в этой встрече команды суммарно забьют минимум три гола. Вариант ставки ТБ(2,5) идет в линии по котировке 1.56, ТМ(2,5) – 2.36.
Форма команд
Перед этой игрой «Белененсеш» расположился на последнем месте чемпионата Португалии. Свои 11 очков команда набрала за счет двух побед и пяти ничейных поединков, допустив 10 поражений от соперников.
Особенно блекло «Белененсеш» выглядит в атаке, которая за 17 туров смогла забить только девять голов, а защита команды допустила 28 пропущенных мячей. Отметим, что в минувшем туре лиги клуб уступил в гостях «Фамаликау» (0:1).
«Порту» теперь единолично лидирует в чемпионате Португалии, опережая «Спортинг» на три очка. В проходящем сезоне лиги «драконы» еще не допускали поражений – 15 голов и две ничьи.
Атака «Порту» самая результативная в лиге – 44 гола, а защита вторая по надежности – 11 пропущенных мячей. К вышесказанному добавим, что в минувшем туре чемпионата команда добилась гостевой победы над «Эшторилом» (3:2), уступая в счете 0:2.
Информация для ставок
- «Порту» не проигрывал в 45 прошлых матчах чемпионата
- «Порту» забивал минимум 3 гола в 5 последних выездных поединках лиги
- В 11 из 12 последних матчей «Порту» в чемпионате сыграла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
Нынешний «Белененсеш» едва ли способен доставить проблемы «Порту», который находится в отличной форме. Рекомендуем комбинированную ставку на эту игру – победа «Порту» и ТБ(2,5) голов, которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.70.