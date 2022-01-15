«Белененсеш» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.01.2022)

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15 января 2022, 13:30

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что у хозяев нет шансов набрать очки в этой игре. Ставки на победу «Порту» в линии БК Фонбет идут по мизерному коэффициенту 1.18, в то время как успех «Белененсеша» оценивается в 16.25. Заключить пари на ничейный исход встречи можно по котировке 7.10.

Эксперты также убеждены, что в этой встрече команды суммарно забьют минимум три гола. Вариант ставки ТБ (2,5) идет в линии по котировке 1.56, ТМ(2,5) – 2.36.

Форма команд

Перед этой игрой «Белененсеш» расположился на последнем месте чемпионата Португалии. Свои 11 очков команда набрала за счет двух побед и пяти ничейных поединков, допустив 10 поражений от соперников.

Особенно блекло «Белененсеш» выглядит в атаке, которая за 17 туров смогла забить только девять голов, а защита команды допустила 28 пропущенных мячей. Отметим, что в минувшем туре лиги клуб уступил в гостях «Фамаликау» (0:1).

«Порту» теперь единолично лидирует в чемпионате Португалии, опережая «Спортинг» на три очка. В проходящем сезоне лиги «драконы» еще не допускали поражений – 15 голов и две ничьи.

Атака «Порту» самая результативная в лиге – 44 гола, а защита вторая по надежности – 11 пропущенных мячей. К вышесказанному добавим, что в минувшем туре чемпионата команда добилась гостевой победы над «Эшторилом» (3:2), уступая в счете 0:2.

Информация для ставок

«Порту» не проигрывал в 45 прошлых матчах чемпионата

«Порту» забивал минимум 3 гола в 5 последних выездных поединках лиги

В 11 из 12 последних матчей «Порту» в чемпионате сыграла ставка ТБ (2,5)

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