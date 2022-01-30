«Белененсеш» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (02.02.2022)

1643538752

вчера, 13:32

Ставки букмекеров

Аналитики очень мало шансов дают гостям этой встречи. Ставки на победу «Белененсеша» идут в линии по коэффициенту 11.50, ничья котируется в 5.90, а победа «Спортинга» доступна за 1.26.

При этом эксперты считают, что команды продемонстрируют результативный футбол в этой игре. Ставки на ТБ (2,5) голом можно сыграть по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.34.

Форма команд

Прямо сейчас «Белененсеш» является главным аутсайдером чемпионата. Клуб замыкает турнирную таблицу лиги, установив скромные показатели успешности в текущем сезоне: две победы, шесть ничьих и 11 поражений.

При этом «Белененсеш» очень пассивно действует в атаке, забив всего 11 мячей за 19 туров, а в последнем матче лиги команда разделила очки в гостях с «Маритиму» (1:1).

«Спортинг» проиграл два из прошлых трех матчей чемпионата, оставшись на втором месте. Клуб из Лиссабона по ходу сезон взял 15 побед и две ничьи, а дистанция от лидера «Порту» увеличилась до шести очков.

При этом 29 января футболисты «Спортинга» завоевали первый трофей в этом сезоне. В финале Кубка португальской лиги «львы» одолели «Бенфику» (2:1).

Информация для ставок

«Спортинг» не проигрывал в 24 из последних 26 гостевых матчей лиги

«Спортинг» забивал минимум 2 гола в 6 прошлых гостевых матчах чемпионата

«Белененсеш» проиграл 4 прошлых домашних матча против «Спортинга»

Прогноз

«Спортинг» потерял очки в последних турах, поэтому в этой игре у клуба из Лиссабона нет права на ошибку. Учитывая, что «Белененсеш» в глубоком кризисе, предлагаем поставить на фору (-1,5) гола в пользу «Спортинга» по коэффициенту 1.82 в БК Фонбет.