«Брага» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.01.2022)

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04 января 2022, 12:14

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую предложила компания Фонбет, победу в этой игре одержит «Брага». Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.52. Второй по вероятности исход поединка – это ничья по котировке 4.35, а победа «Фамаликау» оценивается в 6.15.

Также аналитики сервиса считают, что команды порадуют результативным футболом и суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) можно сыграть по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.12.

Форма команд

Футболистам «Браги» удалось набрать 31 балл за 16 туров чемпионата Португалии. С такими результатами «оружейники» занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от тройки лидеров на шесть очков.

В двух предыдущих турах лиги «Брага» выступила хорошо, одержав «сухие» победы над «Белененсешем» (1:0) и «Арокой» (6:0). А вот из Кубка Португалии команда сенсационно вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв в гостях «Визеле» (0:1).

«Фамаликау» находится в зоне прямого вылета, базируясь на предпоследнем месте турнирной таблице. В 16-и турах португальского чемпионата эта команда одержала только две победы, пять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

В предыдущем туре лиги «Фамаликау» разделил очки в гостевой встрече с «Эшторилом» (2:2), тем самым прервав череду из трех фиаско подряд.

Информация для ставок

«Брага» выигрывала в 4 прошлых домашних матчах лиги

В 5 последних матчах «Фамаликау» в чемпионате сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Брага» никогда не уступала предстоящему сопернику – 2 победы и 3 ничьи

Прогноз

«Брага» должна оправдать статус фаворита в этой встрече. Хозяева успешно проводят домашние игры чемпионата, а у «Фамаликау» сейчас неубедительная форма. Рекомендуем ставку на победу «Браги» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Фонбет.