«Эшторил» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.03.2022)

1647001425

сегодня, 15:23

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую предложила БК Фонбет на эту игру, «Эшторил» является небольшим фаворитом. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.15, за ничью выставлена котировка 3.10, а победа «Портимоненси» оценивается в 3.40.

Аналитики также считают, что команды в очной встрече установят лимит на забитые голы. Ставки ТМ(2,5) идут в линии по котировке 1.60, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Эшторил» занимает восьмое место чемпионата, установив такие результаты по ходу сезона: семь побед, десять ничьих и восемь поражений. В активе клуб 31 балл, а отставание от зоны еврокубков составляет 11 очков.

Стоит выделить, что футболисты «Эшторила» находятся не в оптимальных игровых кондициях. Это подтверждает отсутствие побед в трех прошлых турах, в которых команда проиграла «Спортингу» (0:3) и «Боавиште» (2:3), а также сыграла вничью с «Жил Висенте» (0:0).

«Портимоненси» подпирает предстоящего соперника в турнирной таблице португальской лиги. На счету команды 29 баллов и текущее девятое место со следующими показателями успешности: семь побед, восемь ничьих и 10 проигрышей.

При этом игроки «Портимоненси» не знаю вкуса побед на протяжении 10 прошлых туров чемпионата, а в последней игре команда уступила на домашней арене «Бенфике» (1:2).

Информация для ставок

«Эшторил» не пропускал голы в 5 прошлых матчах с «Портимоненси»

«Портимоненси» сыграл на ТМ(2,5) голов в 4 предыдущих выездных поединках лиги

«Эшторил» не проигрывал в 5 предыдущих очных встречах с соперником

Прогноз

Анализ формы команд, коэффициентов и статистики дает основания рекомендовать в этом матче ставку на победу «Эшторила» с учетом форы (0). Такой пари в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.50.