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«Эшторил» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.03.2022)

сегодня, 15:23
Эшторил

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую предложила БК Фонбет на эту игру, «Эшторил» является небольшим фаворитом. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.15, за ничью выставлена котировка 3.10, а победа «Портимоненси» оценивается в 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.263.153.66
Мелбет 2.26 3.28 3.34

Аналитики также считают, что команды в очной встрече установят лимит на забитые голы. Ставки ТМ(2,5) идут в линии по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Эшторил» занимает восьмое место чемпионата, установив такие результаты по ходу сезона: семь побед, десять ничьих и восемь поражений. В активе клуб 31 балл, а отставание от зоны еврокубков составляет 11 очков.

Стоит выделить, что футболисты «Эшторила» находятся не в оптимальных игровых кондициях. Это подтверждает отсутствие побед в трех прошлых турах, в которых команда проиграла «Спортингу» (0:3) и «Боавиште» (2:3), а также сыграла вничью с «Жил Висенте» (0:0).

«Портимоненси» подпирает предстоящего соперника в турнирной таблице португальской лиги. На счету команды 29 баллов и текущее девятое место со следующими показателями успешности: семь побед, восемь ничьих и 10 проигрышей.

При этом игроки «Портимоненси» не знаю вкуса побед на протяжении 10 прошлых туров чемпионата, а в последней игре команда уступила на домашней арене «Бенфике» (1:2).

Информация для ставок

  • «Эшторил» не пропускал голы в 5 прошлых матчах с «Портимоненси»
  • «Портимоненси» сыграл на ТМ(2,5) голов в 4 предыдущих выездных поединках лиги
  • «Эшторил» не проигрывал в 5 предыдущих очных встречах с соперником

Прогноз

Анализ формы команд, коэффициентов и статистики дает основания рекомендовать в этом матче ставку на победу «Эшторила» с учетом форы (0). Такой пари в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.61 1.68 2.26
Мелбет 1.65 2.38
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:27
Я думаю, что хозяева поля будут фаворитами в этом противостоянии, но нельзя исключать ничейный исход и лучше перестраховаться. Когда-нибудь они уже начнут побеждать на своем поле, тем более в предыдущем туре показали очень высокий класс и одолели лиссабонцев. Гости же только ворвались в элитный дивизион и забрались в четверку сильнейших, однако уровень противников был не самый высокий и скоро последует спад. Мой прогноз - азиатская фора (0) на «Портимоненси»
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