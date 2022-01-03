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«Эшторил» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.01.2022)

03 января 2022, 18:48

Ставки букмекеров

У аналитиков букмекерской конторы Фонбет нет сомнений в том, что победителем в этой встрече окажется «Порту». Ставки на успех гостевой команды можно разместить по минимальному коэффициенту – 1.09. Для сравнения, за ничью предложена цена 10.25, а победа «Эшторила» идет в линии по котировке 26.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 31.00 7.20 1.14
Мелбет 30.00 8.90 1.11
1XBET 30.00 8.90 1.11

Также эксперты считают, что команды порадуют результативным футболом. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.44, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

«Эшторил» занимает пятое место в рейтинге чемпионата Португалии. В 16-и сыгранных турах команда пополнила свой счет на 25 баллов. При этом в пяти предыдущих матчах лиги «Эшторил» смог оформить лишь одну победу – в гостях над «Белененсешем» (1:0).

После этой игры команда разделила очки дома с «Фамаликау» (2:2), а также потерпела третье поражение в сезоне, уступив в гостях «Морейренсе» (0:1).

«Порту» лидирует в общем зачете лиги, опережая «Спортинг» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов. «Драконы» еще не допускали поражений в текущем розыгрыше португальского чемпионата, где у команды 14 побед и две ничьи.

В предыдущем туре «Порту» нанес поражение «Бенфике» (3:1) на домашней арене, а до этого команда выбила этого же соперника из Кубка Португалии (3:0).

Информация для ставок

  • Победная серия «Порту» длится 5 матчей во всех турнирах
  • «Эшторил» проиграл в 7 последних матчах против «Порту»
  • «Порту» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих встречах с «Эшторилом»

Прогноз

Две убедительных победы кряду над «Бенфикой» подтверждают отличную форму «Порту», который не намерен отдавать лидерство «Спортингу». Учитывая неубедительные результаты «Эшторила» в последних играх, рекомендуем ставку на фору (-2) гола в пользу гостей, которая в линии БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.54.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.53 1.88 1.93
Мелбет 2.41 1.54
1XBET 2.41 1.54
Все комментарии
Gahi
Gahi
03 января в 19:56
Победа команды "Порту" в этом матче. Удачи
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a5b23yvkmc2u
03 января в 18:57
Футбольный клуб Порту одержит победу.
9khhcgx8dy75
9khhcgx8dy75
03 января в 18:50
Футбольный клуб Порту выиграет матч.
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