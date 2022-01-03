«Эшторил» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.01.2022)

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03 января 2022, 18:48

Ставки букмекеров

У аналитиков букмекерской конторы Фонбет нет сомнений в том, что победителем в этой встрече окажется «Порту». Ставки на успех гостевой команды можно разместить по минимальному коэффициенту – 1.09. Для сравнения, за ничью предложена цена 10.25, а победа «Эшторила» идет в линии по котировке 26.00.

Также эксперты считают, что команды порадуют результативным футболом. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.44, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

«Эшторил» занимает пятое место в рейтинге чемпионата Португалии. В 16-и сыгранных турах команда пополнила свой счет на 25 баллов. При этом в пяти предыдущих матчах лиги «Эшторил» смог оформить лишь одну победу – в гостях над «Белененсешем» (1:0).

После этой игры команда разделила очки дома с «Фамаликау» (2:2), а также потерпела третье поражение в сезоне, уступив в гостях «Морейренсе» (0:1).

«Порту» лидирует в общем зачете лиги, опережая «Спортинг» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов. «Драконы» еще не допускали поражений в текущем розыгрыше португальского чемпионата, где у команды 14 побед и две ничьи.

В предыдущем туре «Порту» нанес поражение «Бенфике» (3:1) на домашней арене, а до этого команда выбила этого же соперника из Кубка Португалии (3:0).

Информация для ставок

Победная серия «Порту» длится 5 матчей во всех турнирах

«Эшторил» проиграл в 7 последних матчах против «Порту»

«Порту» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих встречах с «Эшторилом»

Прогноз

Две убедительных победы кряду над «Бенфикой» подтверждают отличную форму «Порту», который не намерен отдавать лидерство «Спортингу». Учитывая неубедительные результаты «Эшторила» в последних играх, рекомендуем ставку на фору (-2) гола в пользу гостей, которая в линии БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.54.