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«Фамаликау» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.01.2022)

15 января 2022, 12:07

Ставки букмекеров

Больше в этом матче букмекеры ценят хозяев поля. Поставить на победу «Фамаликау» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.01, а шансы «Пасуш де Феррейры» одержать викторию оцениваются в 3.92. В то же время ничейный исход игры доступен по котировке 3.36.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.424.20
Мелбет 2.04 3.26 4.28

В линии голов сервис предложил такие ставки: ТМ(2,5) мячей идет по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 2.19.

Форма команд

К предстоящему матчу «Фамаликау» подходит на 15 месте чемпионата Португалии. По итогам 17-и сыгранных туров команда взяла шесть ничьих и три победы, допустив восемь поражений от соперников.

При этом «Фамаликау» набирал очки в трех минувших турах лиги. После ничейных поединков с «Эшторилом» и «Брагой» (2:2) хозяева одержали минимальную победу родных стенах над «Белененсешем» (1:0).

«Пасуш де Феррейра» базируется на 11 месте рейтинга португальской лиги. По ходу сезона команда продемонстрировала такую успешность: четыре победы и пять ничьих, при восьми поражениях в пассиве.

Отметим, что в трех предыдущих матчах чемпионата «Пасуш де Феррейра» взяла шесть из девяти возможных очков. Команде удалось обыграть «Тонделу» (1:0) и «Санта Клару» (2:1), после чего случилось поражение от «Бенфики» (0:2) на выезде.

Информация для ставок

  • «Пасуш де Феррейра» сыграл на ТМ(2,5) голов 6 из прошлых 7 гостевых матчей лиги
  • В 3 предыдущих очных встречах соперников фиксировался проход ставки ТМ(2,5)
  • В 3 из прошлых 4 очных матчей соперников победа доставалась «Пасуш де Феррейре»

Прогноз

В этом поединке привлекательно выглядят ставки на хозяев поля. «Фамаликау» результативно заиграл в атаке, а «Пасуш де Феррейра» проиграл три из прошлых четырех матчей в гостях. Поэтому, рекомендуем сыграть нулевую фору «Фамаликау», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.47.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.62 1.72 2.18
Мелбет 1.62 2.46
Все комментарии
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49unrd8qpnpa
15 января в 16:49
Футбольный клуб «Фамаликау» выиграет матч.
bhww2brvz853
bhww2brvz853
15 января в 16:49
Футбольный клуб «Фамаликау» одержит победу.
Gahi
Gahi
15 января в 13:43
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
15 января в 12:11
Гости не проиграют
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