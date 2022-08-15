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«Маритиму» — «Шавиш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.08.2022)

сегодня, 09:24
Маритиму

Ставки букмекеров

Команда «Маритиму» считается умеренным фаворитом этой встречи. Сыграть победу хозяев поля в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.20, заключить пари на ничью предложено по цене 3.30, а победа «Шавиша» идет по котировке 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.283.373.43
Лига Ставок 2.16 3.35 3.40
Мелбет 2.12 3.40 3.42

Аналитики букмекера также считают, что команды не превысят отметку в два забитых гола. Пари на ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 2.05, ТМ(2,5) – 1.68.

Форма команд

«Маритиму» в первом туре чемпионата Португалии играл на поле «Порту». В противостоянии с действующим победителем лиги клуб не смог уйти от крупного поражения, пропустив от соперника пять мячей, при одном голе престижа (1:5).

«Шавиш» тоже плохо начал выступления в новом созыве португальской лиги. В домашней игре против «Витории» команда допустила поражение с минимальным счетом (0:1). Отметим, что «Шавиш» перешел в элитный португальский дивизион за счет удачных выступлений в стыковых поединках, где команда оказалась сильней «Морейренсе» по сумме двух встреч (2:1).

Информация для ставок

  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 8 из прошлых 10 домашних матчей «Маритиму»
  • «Маритиму» не выигрывал в 9 из последних 10 матчей чемпионата Португалии
  • «Шавиш» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих официальных матчах

Прогноз

У «Маритиму» и «Шавиша» есть проблемы с атакой, что подтвердили стартовые матчи чемпионата Португалии. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.63 1.76 2.15
Лига Ставок 2.34 1.56 1.71 2.06 1.37 2.95
Мелбет 1.76 2.13
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:51
Много голов в матче не будет
Гость
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