«Маритиму» — «Шавиш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.08.2022)

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сегодня, 09:24

Ставки букмекеров

Команда «Маритиму» считается умеренным фаворитом этой встречи. Сыграть победу хозяев поля в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.20, заключить пари на ничью предложено по цене 3.30, а победа «Шавиша» идет по котировке 3.15.

Аналитики букмекера также считают, что команды не превысят отметку в два забитых гола. Пари на ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 2.05, ТМ(2,5) – 1.68.

Форма команд

«Маритиму» в первом туре чемпионата Португалии играл на поле «Порту». В противостоянии с действующим победителем лиги клуб не смог уйти от крупного поражения, пропустив от соперника пять мячей, при одном голе престижа (1:5).

«Шавиш» тоже плохо начал выступления в новом созыве португальской лиги. В домашней игре против «Витории» команда допустила поражение с минимальным счетом (0:1). Отметим, что «Шавиш» перешел в элитный португальский дивизион за счет удачных выступлений в стыковых поединках, где команда оказалась сильней «Морейренсе» по сумме двух встреч (2:1).

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 8 из прошлых 10 домашних матчей «Маритиму»

«Маритиму» не выигрывал в 9 из последних 10 матчей чемпионата Португалии

«Шавиш» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих официальных матчах

Прогноз

У «Маритиму» и «Шавиша» есть проблемы с атакой, что подтвердили стартовые матчи чемпионата Португалии. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.