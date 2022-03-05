«Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии

Ставки букмекеров
Очевидным фаворитом в данной встрече букмекеры видят «Порту». Ставки на победу гостей в линии Фонбет идут по коэффициенту 1.35. В тоже время поставить на ничью можно за 4.70, а победа «Пасуш де Феррейры» доступна по котировке 9.90.
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сегодня, 21:00
Также рассмотрим предложенную линию на голы. Здесь преимущество на стороне результативного исхода: ТБ(2,5) можно сыграть по котировке 1.81, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Пасуш де Феррейра» занимает десятое место чемпионата, пополнив счет на 27 очков. По ходу сезона клуб организовал шесть побед, девять ничьих и потерпел девять поражений.
При этом футболисты «Пасуш де Феррейры» отлично проявили себя в прошлых турах, добыв две победы кряду. Команда поочередно обыграла «Визелу» (2:1) и «Белененсеш», показав результативную игру в атаке.
«Порту» уверенно лидирует в чемпионате Португалии. В активе клуб 64 балла и преимущество в шесть очков над второй строчкой. За 24 тура «драконы» не допускали поражений от оппонентов, одержав 20 побед и четыре ничьи.
Отметим, что на стадии 1/16 финала Лиги Европы «Порту» прошел «Лацио» за счет домашней победы (2:1), а в первой игре полуфинала Кубка Португалии клуб нанес гостевое поражение «Спортингу» (2:1).
Информация для ставок
- «Порту» не проигрывал в 52 прошлых матчах чемпионата
- «Порту» забивал минимум 2 гола в 4 прошлых играх против «Пасуш де Феррейры»
- В 4 прошлых матчах «Пасуш де Феррейры» на домашней арене голы забивали обе команды
Прогноз
Ставка на ТБ(2,5) голов в предстоящем матче выглядит оптимальным вариантом. В букмекерской конторе Фонбет такой исход доступен по коэффициенту 1.81.