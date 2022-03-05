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«Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии

вчера, 17:07
Порту

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом в данной встрече букмекеры видят «Порту». Ставки на победу гостей в линии Фонбет идут по коэффициенту 1.35. В тоже время поставить на ничью можно за 4.70, а победа «Пасуш де Феррейры» доступна по котировке 9.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.415.071.35
Мелбет 8.70 4.94 1.37

Также рассмотрим предложенную линию на голы. Здесь преимущество на стороне результативного исхода: ТБ(2,5) можно сыграть по котировке 1.81, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» занимает десятое место чемпионата, пополнив счет на 27 очков. По ходу сезона клуб организовал шесть побед, девять ничьих и потерпел девять поражений.

При этом футболисты «Пасуш де Феррейры» отлично проявили себя в прошлых турах, добыв две победы кряду. Команда поочередно обыграла «Визелу» (2:1) и «Белененсеш», показав результативную игру в атаке.

«Порту» уверенно лидирует в чемпионате Португалии. В активе клуб 64 балла и преимущество в шесть очков над второй строчкой. За 24 тура «драконы» не допускали поражений от оппонентов, одержав 20 побед и четыре ничьи.

Отметим, что на стадии 1/16 финала Лиги Европы «Порту» прошел «Лацио» за счет домашней победы (2:1), а в первой игре полуфинала Кубка Португалии клуб нанес гостевое поражение «Спортингу» (2:1).

Информация для ставок

  • «Порту» не проигрывал в 52 прошлых матчах чемпионата
  • «Порту» забивал минимум 2 гола в 4 прошлых играх против «Пасуш де Феррейры»
  • В 4 прошлых матчах «Пасуш де Феррейры» на домашней арене голы забивали обе команды

Прогноз

Ставка на ТБ(2,5) голов в предстоящем матче выглядит оптимальным вариантом. В букмекерской конторе Фонбет такой исход доступен по коэффициенту 1.81.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.41 2.06 1.84 1.61 2.42
Мелбет 2.08 1.83
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:34
Победа команды Порту в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:48
«Порту» очень тяжело играет в последних турах. В воскресенье «драконы» выйдут на поле «Пасуш Феррейры» после сложного кубкового поединка. Не сомневаюсь в успехе фаворита. Но вряд ли ему удастся выиграть крупно. Мой прогноз – победа «Пасуш Феррейры» с форой (+2,5) гола
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