«Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии

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вчера, 17:07

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом в данной встрече букмекеры видят «Порту». Ставки на победу гостей в линии Фонбет идут по коэффициенту 1.35. В тоже время поставить на ничью можно за 4.70, а победа «Пасуш де Феррейры» доступна по котировке 9.90.

Также рассмотрим предложенную линию на голы. Здесь преимущество на стороне результативного исхода: ТБ (2,5) можно сыграть по котировке 1.81, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» занимает десятое место чемпионата, пополнив счет на 27 очков. По ходу сезона клуб организовал шесть побед, девять ничьих и потерпел девять поражений.

При этом футболисты «Пасуш де Феррейры» отлично проявили себя в прошлых турах, добыв две победы кряду. Команда поочередно обыграла «Визелу» (2:1) и «Белененсеш», показав результативную игру в атаке.

«Порту» уверенно лидирует в чемпионате Португалии. В активе клуб 64 балла и преимущество в шесть очков над второй строчкой. За 24 тура «драконы» не допускали поражений от оппонентов, одержав 20 побед и четыре ничьи.

Отметим, что на стадии 1/16 финала Лиги Европы «Порту» прошел «Лацио» за счет домашней победы (2:1), а в первой игре полуфинала Кубка Португалии клуб нанес гостевое поражение «Спортингу» (2:1).

Информация для ставок

«Порту» не проигрывал в 52 прошлых матчах чемпионата

«Порту» забивал минимум 2 гола в 4 прошлых играх против «Пасуш де Феррейры»

В 4 прошлых матчах «Пасуш де Феррейры» на домашней арене голы забивали обе команды

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