«Порту» — «Спортинг». Прогноз и ставка (11.02.2022)

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вчера, 10:32

Ставки букмекеров

Эксперты в этом противостоянии отдают предпочтение хозяев поля. Поставить на победу «Порту» в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.03, а победа «Спортинга» оценивается в 3.75. Ставки на ничью принимаются по котировке 3.40.

Также аналитики считают, что поединок на стадионе «Драгау» получится результативным. Исход ТБ (2,5) голов идет в линии по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Порту» лидирует в чемпионской гонке португальской лиги. К 22 туру первенства «драконы» подходят без поражений, одержав 19 побед и две ничьи. Такие результаты принесли команде в общей сложности 59 баллов и шесть очков преимущества над предстоящим соперником.

При этом победная серия «Порту» в лиге затянулась на 18 матчей, а последней жертвой команды стала «Арока», которая была повержена в гостях со счетом 2:0.

«Спортинг», напомним, в текущем сезоне защищает чемпионский титул в Португалии. Коллектив из Лиссабона одержал 17 побед и две ничьи, допустив два поражения в лиге. Последняя неудача «львов» случилась в домашней игре против «Браги» (1:2), но затем команда поочередно победила «Белененсеш» (4:1) и «Фамаликау» (2:0).

Также «Спортинг» в 2022 году успел отметиться трофеем, обыграв в финале Кубка португальской лиги «Бенфику» (2:1).

Информация для ставок

У «Порту» нет поражений в последних 49 матчах чемпионата Португалии

«Порту» побеждал в 14 из предыдущих 16 матчей лиги

«Спортинг» забивал минимум 2 гола в 7 прошлых выездных поединках чемпионата

Прогноз

Проигрыш в предстоящем матче, по сути, выключит «Спортинг» из борьбы за чемпионский титул. Поэтому, гостям придется играть с прицелом на атаку, ну а форма и статус фаворита «Порту» также сулят хозяевам забитые голы. Рекомендуем воспользоваться ставкой на «обе забьют – да», которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.72.