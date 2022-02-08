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«Порту» — «Спортинг». Прогноз и ставка (11.02.2022)

вчера, 10:32

Ставки букмекеров

Эксперты в этом противостоянии отдают предпочтение хозяев поля. Поставить на победу «Порту» в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.03, а победа «Спортинга» оценивается в 3.75. Ставки на ничью принимаются по котировке 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.443.91
Фонбет 2.03 3.45 3.70

Также аналитики считают, что поединок на стадионе «Драгау» получится результативным. Исход ТБ(2,5) голов идет в линии по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Порту» лидирует в чемпионской гонке португальской лиги. К 22 туру первенства «драконы» подходят без поражений, одержав 19 побед и две ничьи. Такие результаты принесли команде в общей сложности 59 баллов и шесть очков преимущества над предстоящим соперником.

При этом победная серия «Порту» в лиге затянулась на 18 матчей, а последней жертвой команды стала «Арока», которая была повержена в гостях со счетом 2:0.

«Спортинг», напомним, в текущем сезоне защищает чемпионский титул в Португалии. Коллектив из Лиссабона одержал 17 побед и две ничьи, допустив два поражения в лиге. Последняя неудача «львов» случилась в домашней игре против «Браги» (1:2), но затем команда поочередно победила «Белененсеш» (4:1) и «Фамаликау» (2:0).

Также «Спортинг» в 2022 году успел отметиться трофеем, обыграв в финале Кубка португальской лиги «Бенфику» (2:1).

Информация для ставок

  • У «Порту» нет поражений в последних 49 матчах чемпионата Португалии
  • «Порту» побеждал в 14 из предыдущих 16 матчей лиги
  • «Спортинг» забивал минимум 2 гола в 7 прошлых выездных поединках чемпионата

Прогноз

Проигрыш в предстоящем матче, по сути, выключит «Спортинг» из борьбы за чемпионский титул. Поэтому, гостям придется играть с прицелом на атаку, ну а форма и статус фаворита «Порту» также сулят хозяевам забитые голы. Рекомендуем воспользоваться ставкой на «обе забьют – да», которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.43 1.98 1.91 1.54 2.53
Фонбет 1.95 1.85
Все комментарии
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2pxggh6t5p9y
вчера в 11:44
Футбольный клуб «Порту» одержит победу.
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38wa3qk2m49a
вчера в 11:43
Футбольный клуб «Порту» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 10:43
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:35
Спортинг победит!
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