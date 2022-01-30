«Санта Клара» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.02.2022)

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вчера, 13:09

Ставки букмекеров

Анализ линии букмекерской конторы Pinnacle дает понять, что «Санта Клара» является небольшим фаворитом данной встречи. Ставки на победу хозяев поля идут по коэффициенту 2.25, за ничью предложена цена 3.22, а победа «Боавишты» оценивается в 3.30.

Если же рассматривать линию голов, то в ней аналитики отдают предпочтение низовому формату противостояния. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.68, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

«Санта Клара» занимает десятую позицию чемпионата. В текущем розыгрыше лиги команда одержала по пять побед и ничьих, допустив девять поражений от соперников.

Если же рассматривать домашние матчи «Санта Клары», то в них образовались такие цифры: 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Отметим, что в минувшем туре лиги команда обыграл в гостях «Морейренси» (2:0), а 26 января команда уступили «Спортингу» на стадии полуфинала Кубка португальской лиги (1:2).

«Боавишта» сигнализирует с 11-й строчки португальской лиги. В 10 из 19 матчей чемпионата эта команда сыграла вничью, одержав три победы при шести поражениях.

Отметим, что в последнем матче чемпионата команда разделила очки с «Пасуш де Феррейрой» (1:1), а в полуфинале кубка лиги «черно-белые» уступили «Бенфике» в серии пенальти (1:2).

Информация для ставок

«Боавишта» сыграла вничью в 4 прошлых матчах лиги

В 7 последних матчах «Боавишты» прошла ставка ТМ(2,5)

«Санта Клара» не уступала в 4 прошлых матчах лиги на домашней арене – 3 победы и ничья

Прогноз

«Санта Клара» на домашней арене выступает убедительно. При этом у «Боавишты» нет побед в шести прошлых гостевых матчах чемпионата. Учитывая это, предлагаем ставку на нулевую фору «Санта Клары» по коэффициенту 1.64 в БК Фонбет.