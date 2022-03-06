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«Тондела» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.03.2022)

вчера, 11:44
Тондела

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Тонделу» фаворитом данного матча. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.02. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а победа «Белененсеша» играет по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.594.10
Фонбет 1.95 3.50 3.95
Мелбет 2.01 3.52 3.76
BetBoom 1.91 3.57 4.08

Аналитики также склоняются к низовому формату поединка. Ставки на ТМ(2,5) голов играются по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Тондела» занимает третье снизу место в турнирной таблице чемпионата. Команда стремительно ухудшила собственное положение, потерпев четыре поражения кряду.

В ходе данной серии клуб не смог набрать очки в играх против «Бенфики» (1:3), «Эшторила» (0:1), «Браги» (0:1) и «Фамаликау (0:1). Отметим, что за 24 проведенных тура „Тондела“ одержала только шесть побед и две ничьи.

„Белененсеш“ выступает главным аутсайдером лиги, у которого 15 очков и последняя строчка рейтинга. По ходу текущего сезона клуб оформил три победы и шесть ничьих, допустив 15 поражений от оппонентов.

После успешной игры против „Витории“ (1:0) на домашней арене „Белененсеш“ последовательно уступил „Жил Висенте“ (0:2) и „Пасуш де Феррейре“ (0:2).

Информация для ставок

  • „Тондела“ выиграла только 2 из последних 10 матчей во всех турнирах
  • „Белененсеш“ побеждал только в 2 из предыдущих 10 поединков лиги
  • „Белененсеш“ не проигрывал в 7 из последних 8 матчей против „Тонделы“

Прогноз

На этот матч советуем ставку ТМ(2,5) голов. Букмекерская контора Фонбет принимает такое пари по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.58 1.81 2.07
Фонбет 1.78 2.03
Мелбет 1.82 2.09
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 11:57
Тондельцы находятся в зоне переходных матчей, на 16-м месте в турнирной таблице, лишь по дополнительным показателям опережая «Морейренсе», находящийся в зоне прямого вылета. В последних четырёх турах «золотисто-зелёные» только проигрывали, дома уступив «Бенфике» (1:3) и «Браге» (0:1), а на выезде – «Эшторилу» (0:1) и «Фамаликану» (1:2). ... «Белененсеш» продолжает оставаться безоговорочно худшей командой чемпионата, хотя и пытается делать всё от себя возможное, чтобы всё-таки навязать борьбу за выживание. Но отставание от «Тондеоы» и «Морейренсе» составляет всё ещё 5 очков. В середине февраля лиссабонцы сенсационно дома обыграли «Виторию Гимарайнш» (1:0), но успех развит не был, и за ним последовали два поражения – на выезде от «Жил Висенте» (0:2) и дома от «Пасуш де Феррейры» (0:2)... Убедительная кубковая победа должна вернуть «Тонделе» уверенность в собственных силах (в первом полуфинальном матче Кубка Португалии «Тондела» в минувший четверг дома разбила «Мафру» (3:0)...).... «Белененсеш» откровенно слабее, убедительно приближаясь к Сегунде, поэтому я буду ставитьна победу хозяев в этом поединке.
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