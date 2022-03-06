«Тондела» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.03.2022)

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вчера, 11:44

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Тонделу» фаворитом данного матча. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.02. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а победа «Белененсеша» играет по котировке 3.70.

Аналитики также склоняются к низовому формату поединка. Ставки на ТМ(2,5) голов играются по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.01.

Форма команд

«Тондела» занимает третье снизу место в турнирной таблице чемпионата. Команда стремительно ухудшила собственное положение, потерпев четыре поражения кряду.

В ходе данной серии клуб не смог набрать очки в играх против «Бенфики» (1:3), «Эшторила» (0:1), «Браги» (0:1) и «Фамаликау (0:1). Отметим, что за 24 проведенных тура „Тондела“ одержала только шесть побед и две ничьи.

„Белененсеш“ выступает главным аутсайдером лиги, у которого 15 очков и последняя строчка рейтинга. По ходу текущего сезона клуб оформил три победы и шесть ничьих, допустив 15 поражений от оппонентов.

После успешной игры против „Витории“ (1:0) на домашней арене „Белененсеш“ последовательно уступил „Жил Висенте“ (0:2) и „Пасуш де Феррейре“ (0:2).

Информация для ставок

„Тондела“ выиграла только 2 из последних 10 матчей во всех турнирах

„Белененсеш“ побеждал только в 2 из предыдущих 10 поединков лиги

„Белененсеш“ не проигрывал в 7 из последних 8 матчей против „Тонделы“

Прогноз

На этот матч советуем ставку ТМ(2,5) голов. Букмекерская контора Фонбет принимает такое пари по коэффициенту 1.80.