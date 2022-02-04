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«Жил Висенте» — «Санта Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.02.2022)

вчера, 16:21

Ставки букмекеров

Специалисты считают «Жил Висенте» фаворитом этого поединка. Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет принимаются по коэффициенту 1.98. Шансы «Санта Клары» одержать победу оценены в 3.90, а за ничью выставлена котировка 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.494.04
Мелбет 2.03 3.44 3.80
1XBET 2.03 3.44 3.80

Также, если опираться на букмекерские котировки, в этой встрече команды продемонстрируют осторожный футбол. Ставки на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.17.

Форма команд

«Жил Висенте» прочно закрепился в зоне еврокубков на пятом месте. В пяти предыдущих турах лиги клуб одержал четыре победы и одну ничью, набрав в общей сложности за этот период 13 очков.

Отметим, что в последней игре лиги футболисты «Жил Висенте» нанесли гостевое поражение «Бенфике» (2:1), одержав в общей сложности девятую победу в сезоне чемпионата.

«Санта Клара» тоже заметно прибавила. У этой команды три победы и ничья в четырех предыдущих турах. Благодаря данным успех клуб поднялся на десятое место рейтинга, отдалившись от зоны вылета на шесть баллов. В двух последних матчах лиги «Санта Клара» обыграла «Морейренси» (2:0) и «Боавишту» (2:1).

Информация для ставок

  • «Санта Клара» сыграла на ТБ(2,5) голов в 9 из прошлых 11 матчей лиги
  • «Санта Клара» забивала минимум 2 гола в 4 предыдущих поединках чемпионата
  • «Жил Висенте» забивал минимум 2 гола в 3 из последних 5 туров лиги

Прогноз

К очному противостоянию «Жил Висенте» и «Санта Клара» подходят в отличной форме. Кроме того, оба коллектива сейчас стабильно забивают. Поэтому, советуем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.95 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.65 1.73 2.20
Мелбет 1.72 2.24
1XBET 1.72 2.24
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:01
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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