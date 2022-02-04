«Жил Висенте» — «Санта Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.02.2022)

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вчера, 16:21

Ставки букмекеров

Специалисты считают «Жил Висенте» фаворитом этого поединка. Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет принимаются по коэффициенту 1.98. Шансы «Санта Клары» одержать победу оценены в 3.90, а за ничью выставлена котировка 3.40.

Также, если опираться на букмекерские котировки, в этой встрече команды продемонстрируют осторожный футбол. Ставки на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.17.

Форма команд

«Жил Висенте» прочно закрепился в зоне еврокубков на пятом месте. В пяти предыдущих турах лиги клуб одержал четыре победы и одну ничью, набрав в общей сложности за этот период 13 очков.

Отметим, что в последней игре лиги футболисты «Жил Висенте» нанесли гостевое поражение «Бенфике» (2:1), одержав в общей сложности девятую победу в сезоне чемпионата.

«Санта Клара» тоже заметно прибавила. У этой команды три победы и ничья в четырех предыдущих турах. Благодаря данным успех клуб поднялся на десятое место рейтинга, отдалившись от зоны вылета на шесть баллов. В двух последних матчах лиги «Санта Клара» обыграла «Морейренси» (2:0) и «Боавишту» (2:1).

Информация для ставок

«Санта Клара» сыграла на ТБ (2,5) голов в 9 из прошлых 11 матчей лиги

(2,5) голов в 9 из прошлых 11 матчей лиги «Санта Клара» забивала минимум 2 гола в 4 предыдущих поединках чемпионата

«Жил Висенте» забивал минимум 2 гола в 3 из последних 5 туров лиги

Прогноз

К очному противостоянию «Жил Висенте» и «Санта Клара» подходят в отличной форме. Кроме того, оба коллектива сейчас стабильно забивают. Поэтому, советуем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.95 в БК Фонбет.