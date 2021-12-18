ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыПортугалия. Примейра 2021/2022

«Жил Висенте» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.12.2021)

18 декабря 2021, 16:58

В рамках 15-го тура португальской лиги действующий чемпион «Спортинг» пожалует в гости к «Жил Висенте». Вашему вниманию прогноз, анализ форм команд, а также обзор ставок букмекеров на матч.

Португалия. Примейра 2021/2022
Жил Висенте
Спортинг
0 : 3
завершен
18 декабря 2021, 23:30
суббота
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Спортинг» в этом матче оформит дежурную победу в национальном чемпионате Португалии. Ставки в пользу успеха гостей БК Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.53, ничья идет за 4.20, а победа «Жил Висенте» доступна по котировке 6.35.

Если же анализировать линию голов, то здесь небольшие предпочтение букмекеров на стороне низового формата встречи. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по котировке 1.90, ТБ(2,5) – 1.96.

Форма команд

В 14 турах чемпионата Португалии футболистам «Жил Висенте» удалось оформить пять побед и пять ничьих. При этом команда потерпела четыре поражения, 20 набранных очков располагают ее на восьмой строчке в общем зачете.

Стоит отметить, что серия без поражений у «Жил Висенте» затянулась на пять туров в лиге, а в двух предыдущих поединках команда без пропущенных голов смогла победить «Фамаликау» (4:0) и «Пасуш де Феррейру» (1:0).

Успешно решив задачу с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, «Спортинг» переключился на португальские турниры. 14 декабря лиссабонский клуб спокойно обыграл в гостях «Пенафиел» (1:0) в Кубке лиги, а в чемпионате страны «львы» смогли последовательно победить «Боавишту» (2:0) и прямого конкурента в лице «Бенфики» (3:1).

При этом «Спортинг» сейчас делит позицию лидера в турнирной таблице с «Порту», уступая своему оппоненту только по дополнительным параметрам.

Информация для ставок

  • «Спортинг» побеждал в 9 прошлых матчах чемпионата
  • «Спортинг» выиграл 10 из последних 11 матчей против «Жил Висенте»
  • «Спортинг» отличался минимум двумя голами в 10 из прошлых 11 матчей с соперником

Прогноз

Лазарет «Спортинга» пополнил ряд ключевых игроков, поэтому в предстоящем матче гости вряд ли смогут добиться легкой победы. При этом у «Жил Висенте» ничего не получается в очных встречах с оппонентом, поэтому на классе гости должны набирать три очка. Рекомендуем ставку на победу «Спортинга» по коэффициенту 1.53 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.50 1.93 1.96 1.51 2.76
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
Gahi
Gahi
18 декабря 2021 в 18:37
Победа команды "Спортинга" в этом матче. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100