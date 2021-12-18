«Жил Висенте» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.12.2021)

В рамках 15-го тура португальской лиги действующий чемпион «Спортинг» пожалует в гости к «Жил Висенте». Вашему вниманию прогноз, анализ форм команд, а также обзор ставок букмекеров на матч.
|
0 : 3
завершен
18 декабря 2021, 23:30
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что «Спортинг» в этом матче оформит дежурную победу в национальном чемпионате Португалии. Ставки в пользу успеха гостей БК Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.53, ничья идет за 4.20, а победа «Жил Висенте» доступна по котировке 6.35.
Если же анализировать линию голов, то здесь небольшие предпочтение букмекеров на стороне низового формата встречи. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по котировке 1.90, ТБ(2,5) – 1.96.
Форма команд
В 14 турах чемпионата Португалии футболистам «Жил Висенте» удалось оформить пять побед и пять ничьих. При этом команда потерпела четыре поражения, 20 набранных очков располагают ее на восьмой строчке в общем зачете.
Стоит отметить, что серия без поражений у «Жил Висенте» затянулась на пять туров в лиге, а в двух предыдущих поединках команда без пропущенных голов смогла победить «Фамаликау» (4:0) и «Пасуш де Феррейру» (1:0).
Успешно решив задачу с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, «Спортинг» переключился на португальские турниры. 14 декабря лиссабонский клуб спокойно обыграл в гостях «Пенафиел» (1:0) в Кубке лиги, а в чемпионате страны «львы» смогли последовательно победить «Боавишту» (2:0) и прямого конкурента в лице «Бенфики» (3:1).
При этом «Спортинг» сейчас делит позицию лидера в турнирной таблице с «Порту», уступая своему оппоненту только по дополнительным параметрам.
Информация для ставок
- «Спортинг» побеждал в 9 прошлых матчах чемпионата
- «Спортинг» выиграл 10 из последних 11 матчей против «Жил Висенте»
- «Спортинг» отличался минимум двумя голами в 10 из прошлых 11 матчей с соперником
Прогноз
Лазарет «Спортинга» пополнил ряд ключевых игроков, поэтому в предстоящем матче гости вряд ли смогут добиться легкой победы. При этом у «Жил Висенте» ничего не получается в очных встречах с оппонентом, поэтому на классе гости должны набирать три очка. Рекомендуем ставку на победу «Спортинга» по коэффициенту 1.53 в БК Фонбет.