«Жил Висенте» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.12.2021)

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18 декабря 2021, 16:58

В рамках 15-го тура португальской лиги действующий чемпион «Спортинг» пожалует в гости к «Жил Висенте». Вашему вниманию прогноз, анализ форм команд, а также обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Спортинг» в этом матче оформит дежурную победу в национальном чемпионате Португалии. Ставки в пользу успеха гостей БК Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.53, ничья идет за 4.20, а победа «Жил Висенте» доступна по котировке 6.35.

Если же анализировать линию голов, то здесь небольшие предпочтение букмекеров на стороне низового формата встречи. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по котировке 1.90, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

В 14 турах чемпионата Португалии футболистам «Жил Висенте» удалось оформить пять побед и пять ничьих. При этом команда потерпела четыре поражения, 20 набранных очков располагают ее на восьмой строчке в общем зачете.

Стоит отметить, что серия без поражений у «Жил Висенте» затянулась на пять туров в лиге, а в двух предыдущих поединках команда без пропущенных голов смогла победить «Фамаликау» (4:0) и «Пасуш де Феррейру» (1:0).

Успешно решив задачу с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, «Спортинг» переключился на португальские турниры. 14 декабря лиссабонский клуб спокойно обыграл в гостях «Пенафиел» (1:0) в Кубке лиги, а в чемпионате страны «львы» смогли последовательно победить «Боавишту» (2:0) и прямого конкурента в лице «Бенфики» (3:1).

При этом «Спортинг» сейчас делит позицию лидера в турнирной таблице с «Порту», уступая своему оппоненту только по дополнительным параметрам.

Информация для ставок

«Спортинг» побеждал в 9 прошлых матчах чемпионата

«Спортинг» выиграл 10 из последних 11 матчей против «Жил Висенте»

«Спортинг» отличался минимум двумя голами в 10 из прошлых 11 матчей с соперником

Прогноз

Лазарет «Спортинга» пополнил ряд ключевых игроков, поэтому в предстоящем матче гости вряд ли смогут добиться легкой победы. При этом у «Жил Висенте» ничего не получается в очных встречах с оппонентом, поэтому на классе гости должны набирать три очка. Рекомендуем ставку на победу «Спортинга» по коэффициенту 1.53 в БК Фонбет.