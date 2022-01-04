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«Жил Висенте» — «Витория» Гимарайнш. Прогноз на матч чемпионата Португалии (10.01.2022)

04 января 2022, 13:14

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет не видят фаворита в данном противостоянии. Ставки на победу «Жил Висенте» можно сыграть по коэффициенту 2.51, а шансы «Витории» набрать три очка по итогам этого матча оцениваются в 2.86. При этом заключить пари на ничью БК предлагает по котировке 3.32.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.583.312.96
Мелбет 2.49 3.34 2.86
1XBET 2.49 3.34 2.86

Также эксперты считают, что команды сыграют в низовом формате. Ставки ТМ(2,5) голов доступны по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 2.19.

Форма команд

«Жил Висенте» устремился вверх по турнирной таблице чемпионата Португалии. Одержав три победы в четырех прошлых турах, команда поднялась на седьмое место в общем зачете, а дистанция от зоны вылета сократилась до двух очков.

В ходе данной серии футболисты «Жил Висенте» смогли обыграть «Фамаликау» (4:0), «Пасуш де Феррейру» (1:0) и «Тонделу» (3:0), уступив только лидеру турнирной таблицы «Спортингу» (0:3) на домашней арене.

А вот «Витория» заметно сбавила обороты и опустилась на восьмую позицию рейтинга. За два минувших тура команда пополнила свой счет только на один балл, упустив победу в домашней игре с «Боавиштой» (1:1), а перед этим клуб потерпел пятое поражение в лиге, проиграв на выезде «Санта Кларе» (0:1).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2.5) голов в 6 прошлых очных встречах
  • Соперники обменивались голами в 3 последних играх на поле «Жил Висенте»
  • «Витория» забивала и пропускала голы в 3 из прошлых 4 выездных матчей всех турниров

Прогноз

Встречаются соседи по турнирной таблице, чьи противостояния стабильно завершаются в результативном формате. Вот и сейчас у «Жил Висенте» и «Витории» неплохо работает атака, но есть проблемы с защитой. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.59 1.79 2.11
Мелбет 1.79 2.13
1XBET 1.79 2.13
Все комментарии
rkh24kk78ef3
rkh24kk78ef3
04 января в 20:47
Футбольный клуб «Жил Висенте» (Барселуш) выиграет матч.
wmsgvp9vby66
wmsgvp9vby66
04 января в 20:47
Футбольный клуб «Жил Висенте» (Барселуш) одержит победу.
shlomo
shlomo
04 января в 14:23
Игра на три результата
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