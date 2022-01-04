«Жил Висенте» — «Витория» Гимарайнш. Прогноз на матч чемпионата Португалии (10.01.2022)

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04 января 2022, 13:14

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет не видят фаворита в данном противостоянии. Ставки на победу «Жил Висенте» можно сыграть по коэффициенту 2.51, а шансы «Витории» набрать три очка по итогам этого матча оцениваются в 2.86. При этом заключить пари на ничью БК предлагает по котировке 3.32.

Также эксперты считают, что команды сыграют в низовом формате. Ставки ТМ(2,5) голов доступны по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 2.19.

Форма команд

«Жил Висенте» устремился вверх по турнирной таблице чемпионата Португалии. Одержав три победы в четырех прошлых турах, команда поднялась на седьмое место в общем зачете, а дистанция от зоны вылета сократилась до двух очков.

В ходе данной серии футболисты «Жил Висенте» смогли обыграть «Фамаликау» (4:0), «Пасуш де Феррейру» (1:0) и «Тонделу» (3:0), уступив только лидеру турнирной таблицы «Спортингу» (0:3) на домашней арене.

А вот «Витория» заметно сбавила обороты и опустилась на восьмую позицию рейтинга. За два минувших тура команда пополнила свой счет только на один балл, упустив победу в домашней игре с «Боавиштой» (1:1), а перед этим клуб потерпел пятое поражение в лиге, проиграв на выезде «Санта Кларе» (0:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2.5) голов в 6 прошлых очных встречах

(2.5) голов в 6 прошлых очных встречах Соперники обменивались голами в 3 последних играх на поле «Жил Висенте»

«Витория» забивала и пропускала голы в 3 из прошлых 4 выездных матчей всех турниров

Прогноз

Встречаются соседи по турнирной таблице, чьи противостояния стабильно завершаются в результативном формате. Вот и сейчас у «Жил Висенте» и «Витории» неплохо работает атака, но есть проблемы с защитой. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.88.