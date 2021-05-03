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ПСВ-2 — «Осс». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.05.2021)

вчера, 18:09

3 мая 2021 года ПСВ-2 сыграет против «Осса» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Несмотря на то, что это вторая по силе лига в Нидерландах, это не показатель слабого футбола в этом чемпионате. Второй по силе дивизион во многом не уступает первому, это видно по игре некоторых клубов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередной поединок в Нидерландах.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали ПСВ-2. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. Еще одни актуальные ставки — ничейный исход по коэффициенту 3.55 и победа «Осса» по коэффициенту 2.75.

Форма команд

ПСВ-2 расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 38 пунктов. В нынешнем сезоне у команды десять побед, восемь ничьих и 17 поражений. Клуб забил 53 гола и пропустил 63 мяча. В последних играх ПСВ-2 смотрится очень плохо, команда регулярно теряет очки и никак не может прервать свою неудачную серию. Тем не менее ПСВ-2 нельзя списывать со счетов, эта команда может нанести неожиданный удар и выиграть даже у более именитого соперника.

«Осс» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого нидерландского клуба 12 побед, шесть ничьих и 17 поражений. Клуб забил 37 мячей и пропустил 56 голов. В последних играх «Осс» смотрится неплохо, хоть и часто теряет очки. Клуб старается побеждать в каждой игре, но в самый ответственный момент упускает возможность забрать три очка. «Осс» является неудобным соперником для каждого клуба в таблице.

Информация для ставок

  • ПСВ-2 проиграл только одну игру из последних пяти
  • «Осс» не выиграл в трех матчах из последних пяти
  • ПСВ-2 забил семь мячей в последних пяти играх

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на ничью или победу «Осса» по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.70 1.72 2.18
1XBET 3.38 1.32 2.23 1.73 1.71 2.14
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shlomo
shlomo
вчера в 18:12
Осс не проиграют
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