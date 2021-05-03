ПСВ-2 — «Осс». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.05.2021)

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вчера, 18:09

3 мая 2021 года ПСВ -2 сыграет против «Осса» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Несмотря на то, что это вторая по силе лига в Нидерландах, это не показатель слабого футбола в этом чемпионате. Второй по силе дивизион во многом не уступает первому, это видно по игре некоторых клубов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередной поединок в Нидерландах.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали ПСВ -2. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. Еще одни актуальные ставки — ничейный исход по коэффициенту 3.55 и победа «Осса» по коэффициенту 2.75.

Форма команд

ПСВ -2 расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 38 пунктов. В нынешнем сезоне у команды десять побед, восемь ничьих и 17 поражений. Клуб забил 53 гола и пропустил 63 мяча. В последних играх ПСВ -2 смотрится очень плохо, команда регулярно теряет очки и никак не может прервать свою неудачную серию. Тем не менее ПСВ -2 нельзя списывать со счетов, эта команда может нанести неожиданный удар и выиграть даже у более именитого соперника.

«Осс» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого нидерландского клуба 12 побед, шесть ничьих и 17 поражений. Клуб забил 37 мячей и пропустил 56 голов. В последних играх «Осс» смотрится неплохо, хоть и часто теряет очки. Клуб старается побеждать в каждой игре, но в самый ответственный момент упускает возможность забрать три очка. «Осс» является неудобным соперником для каждого клуба в таблице.

Информация для ставок

ПСВ -2 проиграл только одну игру из последних пяти

-2 проиграл только одну игру из последних пяти «Осс» не выиграл в трех матчах из последних пяти

ПСВ -2 забил семь мячей в последних пяти играх

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на ничью или победу «Осса» по коэффициенту 1.55.