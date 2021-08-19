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«Ракув» — «Гент». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (19.08.2021)

вчера, 11:16

«Ракув» дома примет «Гент». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной встрече букмекеры не выделяют. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.58 на победу «Ракува». Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.32, а взять победу «Гента» можно по коэффициенту 2.06.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Ракув» на стадии третьего квалификационного раунда сразился с казанским «Рубином». Матчи были полны единоборств и фолов, в том числе и в социальных сетях, где отличился игрок российского клуба, а содержательный футбол на поле полностью отсутствовал. В итоге оба матча в основное время завершились нулевой ничьей, и лишь в дополнительное время полякам удалось распечатать ворота соперника, одержав победу (1:0).

«Гент» на старте сезона лихорадит, команда демонстрирует футбол не самого лучшего качества, что стало причиной реальных проблем с представителем латвийского футбола «Ригас ФС». В первой встрече команда горела (0:2), но сумела отыграться (2:2), а в ответном матче смогла вырвать победу, забив лишь в конце встречи (1:0).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Ракува» составляет три поединка
• «Гент» выиграл на выезде всего одну игру из последних четырех
• Три крайних встречи с участием «Гента» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
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Все комментарии
ve856h698m8m
ve856h698m8m
вчера в 19:02
Футбольный клуб Гент одержит победу.
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d4u882a9u2m7
вчера в 19:02
Футбольный клуб «Гент» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 15:33
Индейцы не проиграют
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