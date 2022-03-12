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«Райо Вальекано» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2022)

сегодня, 16:13
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4. Поставить на «Райо Вальекано» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.383.172.43
Фонбет 3.25 3.15 2.40
Мелбет 3.28 3.26 2.46
1XBET 3.28 3.26 2.46
BetBoom 3.33 3.13 2.42

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.88, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.99.

Форма команд

«Райо Вальекано» только в этом сезоне вернулся в Ла Лигу, но сейчас пребывает в глубоком кризисе и не может набрать очки уже несколько поединков подряд. Клуб опустился на 13 место, имея в активе 31 балл и если тренерский штаб срочно не внесет необходимые корректировки, «Райо Вальекано» продолжит свое падение вниз. В двух последних матчах команда проиграла «Кадису» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:1).

«Севилья» теряла очки в последних играх и уже отпустила вперед «Реал» Мадрид на восемь пунктов. Сам клуб занимает второе место и набрал 55 баллов. Чтобы продолжать борьбу коллективу необходимо набирать очки в каждом поединке и надеяться на осечки соперника. «Севилья» имеет хорошую статистику забитых пропущенных мячей (39:18) и уже в эти выходные может ее улучшить. В прошлом матче Лиги Европы «Севилья» проиграла «Динамо» Загреб (0:1), а в чемпионате разошлась миром с «Алавесом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Райо Вальекано» проиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах
  • «Севилья» в пяти из десяти последних встречах во всех турнирах сыграла вничью
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Севилья» выиграла девять из десяти последних матчей с «Райо Вальекано»

Прогноз

Исходя из статистики, можно сделать выводы, что игра будет проходить под диктовку гостей и шансов у «Райо Вальекано» будет крайне мало, учитывая последние результаты команды. Предлагаем сделать ставку на победу «Севильи» по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 1.93 1.56 2.57 1.25 4.28
Фонбет 1.55 2.50
Мелбет 1.58 2.62
1XBET 1.58 2.62
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