«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2022)

1646297207

вчера, 11:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.58. Поставить на «Фрайбург» можно по 5.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.04. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.69.

Форма команд

«РБ Лейпциг» совсем недавно вышел в следующую стадию Лиги Европы и понемногу наладил свои дела в Бундеслиге. Перед стартом очередного тура коллектив занимает уже четвертое место и смог набрать 40 очков, опережая ближайших соперников только по дополнительным показателям. Стартует очень важный отрезок сезона, где клубу необходимо набирать максимум очков, чтобы претендовать на место в Лиге Чемпионов следующего сезона. В прошлом туре «РБ Лейпциг» минимально обыграл «Бохум» (1:0), а ранее разгромил «Герту» (6:1). В кубке Германии команда оказалась сильнее «Ганновера» (4:0).

После небольшого спада «Фрайбург» вновь начал показывать результат, что подтверждают набранные 10 очков в пяти последних турах. Команда идет на пятой позиции и имеет в активе 40 баллов. Предстоящий поединок будет очень интересным, ведь один из коллективов сможет оторваться на три очка вперед и обрести дополнительную уверенность в своих силах. В двух последних встречах «Фрайбург» крупно обыграл «Герту» (3:0), а ранее на выезде одолел «Аугсбург» (2:1).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл девять из десяти последних встреч во всех турнирах

Семь из десяти выездных матчей «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Фрайбургом»

Прогноз

«РБ Лейпциг» показывает очень высокие результаты и играет на своем стадионе. В такой ситуации шансов на успех у «Фрайбурга» остается крайне мало. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.