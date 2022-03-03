«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.58. Поставить на «Фрайбург» можно по 5.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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завтра, 17:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.04. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.69.
Форма команд
«РБ Лейпциг» совсем недавно вышел в следующую стадию Лиги Европы и понемногу наладил свои дела в Бундеслиге. Перед стартом очередного тура коллектив занимает уже четвертое место и смог набрать 40 очков, опережая ближайших соперников только по дополнительным показателям. Стартует очень важный отрезок сезона, где клубу необходимо набирать максимум очков, чтобы претендовать на место в Лиге Чемпионов следующего сезона. В прошлом туре «РБ Лейпциг» минимально обыграл «Бохум» (1:0), а ранее разгромил «Герту» (6:1). В кубке Германии команда оказалась сильнее «Ганновера» (4:0).
После небольшого спада «Фрайбург» вновь начал показывать результат, что подтверждают набранные 10 очков в пяти последних турах. Команда идет на пятой позиции и имеет в активе 40 баллов. Предстоящий поединок будет очень интересным, ведь один из коллективов сможет оторваться на три очка вперед и обрести дополнительную уверенность в своих силах. В двух последних встречах «Фрайбург» крупно обыграл «Герту» (3:0), а ранее на выезде одолел «Аугсбург» (2:1).
Информация для ставок
- «РБ Лейпциг» выиграл девять из десяти последних встреч во всех турнирах
- Семь из десяти выездных матчей «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют»
- «РБ Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Фрайбургом»
Прогноз
«РБ Лейпциг» показывает очень высокие результаты и играет на своем стадионе. В такой ситуации шансов на успех у «Фрайбурга» остается крайне мало. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.