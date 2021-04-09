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«Реал Овьедо» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (10.04.2021)

сегодня, 00:06

«Реал Овьедо» примет на своем поле «Лас-Пальмас». Этот поединок пройдет в рамках 34-го тура Сегунды. Матч запланирован на 10 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба находятся не в форме. «Лас-Пальмас» не ставил для себя задачу выйти в Примеру, клуб просто хочет сохранить свое место в Сегунде. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.263.75
Фонбет 2.13 3.20 3.70
Мелбет 2.21 3.16 3.60

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Овьедо». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 2.08. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 3.25 и на победу «Лас-Пальмаса» по коэффициенту 3.75.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Реал Овьедо» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. У клуба 39 пунктов в активе. Команда победила в восьми играх, 15 раз играла вничью и десять раз проигрывала. У клуба 35 забитых и столько же пропущенных. В последних матчах ситуацию «Овьедо» сложно назвать радостной, клуб часто теряет очки и рискует продлить свою неприятную серию.

«Лас-Пальмас» не мечтает о попадании в Примеру. Клуб находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 44 пункта. В нынешнем сезоне «Лас-Пальмас» выиграли 11 поединков, столько же раз играли вничью и также проиграли 11 матчей. У команды 39 забитых и 43 пропущенных. В последних играх «Пальмас» играют лучше, чем их соперник. Команда регулярно набирает очки и может закончить чемпионат в топ-10.

Информация для ставок

  • «Лас-Пальмас» не проигрывает три игры кряду
  • У «Лас-Пальмас» 11 забитых в последних пяти играх
  • «Овьедо» не побеждает в Сегунде шесть игр кряду

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Овьедо» или ничейный исход по коэффициенту 1.27. Также можно сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.10 и на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.78. Это будет очень сложный матч как для одной, так и для другой команды.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 1.92 1.53 2.60
Мелбет 1.48 2.57
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