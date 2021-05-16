«Овьедо» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (17.05.2021)

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сегодня, 10:11

17 мая 2021 года «Реал Овьедо» сыграет против «Малаги» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча по мнению букмекеров является «Овьедо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.16. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход по 2.65 на победу «Малаги» по 4.90.

Форма команд

«Овьедо» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 47 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла десять поединков, 17 раз играла вничью и проиграла в 11 поединках. Клуб забил 40 мячей и пропустил 39 голов. В последних матчах «Овьедо» смотрится очень хорошо, команда старается играть в атаку и стабильно набирает очки.

«Малага» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 50 пунктов. В нынешнем сезоне клуб выиграл 13 матчей, 11 раз играл вничью и проиграл 14 поединков. В активе клуба — 34 забитых и 44 пропущенных. В последних поединках «Малага» играет очень плохо, команда стабильно теряет очки и мало забивает.

Информация для ставок

● «Овьедо» проиграл только в одном матче из последних пяти

● «Малага» не побеждает четыре матча кряду

● «Овьедо» забил пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Овьедо» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.40.

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