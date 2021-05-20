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«Реал» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (22.05.2021)

вчера, 23:59

«Реал» примет «Вильярреал» в рамках последнего тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.445.197.03
Лига Ставок 1.47 5.00 6.20
Мелбет 1.45 5.10 7.60
1XBET 1.45 5.10 7.60

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Реал». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 5.00 и на победу «Вильярреала» по 6.50.

Форма команд

«Реал» набрал 81 пункт. В нынешнем сезоне в активе «Реала» 24 победы, девять ничьих и четыре поражения. «Сливочные» забили 65 голов и пропустили 27 мячей. В последних матчах «Реал» играет очень хорошо, у команды есть серия без поражения, которая может продлиться и после этого поединка.

«Вильярреал» набрал 58 пунктов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды — 15 побед, 13 ничьих и девять поражений. Клуб забил 59 голов и пропустил 42 мяча. В последних играх «субмарина» очень хороша, хоть и бывали осечки.

Информация для ставок

  • «Вильярреал» забил десять мячей в пяти последних матчах
  • «Реал» не проигрывает три матча подряд во всех турнирах
  • «Вильярреал» выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Вильярреала» по коэффициенту 2.80. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.15.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Брайтон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.81
Лига Ставок 2.60 1.48 2.07 1.73
Мелбет 2.57 1.48
1XBET 2.57 1.48
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