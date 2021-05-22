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Реал - Вильярреал
Сельта - Бетис
Эйбар - Барселона
Уэска - Валенсия
Осасуна - Реал Сосьедад
Вальядолид - Атлетико
Эльче - Атлетик

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Вильярреал

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 2:1 Логотип футбольный клуб Вильярреал Вильярреал
Реал
2 : 1
завершен
22 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.5
Средний возраст: 26.2 - 28.8
Легионеров: 8 - 3
Схемы: 4-3-3 - 4-4-2
Серия побед: 2 - 2
Вильярреал
Испания. Примера 2020/2021, 38 тур
Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 18:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.445.187.01
Лига Ставок 1.62 4.50 4.90
Мелбет 1.53 4.67 6.14
1XBET 1.53 4.78 6.55
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    2
    57' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Родриго (25) вышел на поле
    57' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
     
    3
    69' Каземиро (14) уходит с поля, Диас Мариано (24) вышел на поле
    69' Гутьеррес Мигель (35) уходит с поля, Начо (6) вышел на поле
    69' Одриосола Альваро (19) уходит с поля, Марсело (12) вышел на поле
     
    87' (1:1) Бензема Карим (9) (Родриго (25))
     
    90+2' (2:1) Модрич Лука (10) (Бензема Карим (9))
     
    20' (0:1) Пиньо Йереми (30) (Морено Жерар (7))
     
    2
    66' Бакка Карлос (9) уходит с поля, Коклен Франсис (19) вышел на поле
    66' Капу Этьенн (25) уходит с поля, Пенья Рубен (20) вышел на поле
     
    2
    81' Пиньо Йереми (30) уходит с поля, Алькасер Пако (17) вышел на поле
    81' Морено Жерар (7) уходит с поля, Раба Дани (12) вышел на поле
     
    86' Тригерос Мануэль (14) уходит с поля, Гомес Мойзес (23) вышел на поле
    Голы
    20’ 0:1 Пиньо Йереми
    ассистент Морено Жерар
    Бензема Карим
    ассистент Родриго     		1:1 87’
    Модрич Лука
    ассистент Бензема Карим     		2:1 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Родриго Винисиус Жуниор 57’
    Иско Асенсио Марко 57’
    66’ Коклен Франсис Бакка Карлос
    66’ Пенья Рубен Капу Этьенн
    Диас Мариано Каземиро 69’
    Начо Гутьеррес Мигель 69’
    Марсело Одриосола Альваро 69’
    81’ Алькасер Пако Пиньо Йереми
    81’ Раба Дани Морено Жерар
    86’ Гомес Мойзес Тригерос Мануэль
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 6
    		4 Удары в створ 2
    		8 Фолы 13
    		6 Угловые 1
    		2 Офсайды 1
    		55% Владение мячом 45%
    		1 Cэйвы 2
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    Все комментарии
    Oplot
    Oplot ответ goalaktika (раскрыть)
    23 мая в 17:24, ред.
    Хахах)вернулся Лапорта,вернется со временем Хави.Месси лучший, с эти не спорю.Барса начинает перестраиваться,а Реал пока только стариков своих продает,молодежка не очень у них,только и надеятся на супер трансферы.Матч с Челси показал что Реал ниочем.Не залетело штук 6 в ворота куртуа.Барса всегда возвращается,и возвращается с Красивой игрой,в отличии от тех команд,победы которых вызывают большие сомнения,с учетом того как они добывались.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    23 мая в 17:00
    Место сливок всегда второе в Испании. Законнное. 😀😁
    Wolf Wolfwolf
    Wolf Wolfwolf ответ Oplot (раскрыть)
    23 мая в 16:40
    Дальше мечтай Барселона УЖЕ ТОЧНО середняк как Арсенал и Милан в еврокубках я Фанат Арсенал Арсенал даже чучут лучше состав чем у Барселоне кто топ игрок кроме Месси Месси реально лучший а Барселона увы не вернётся Своё место уже точно случайно Вышел Месси Хави и иниеста больше их нет и Барселону точно
    Oplot
    Oplot ответ Wolf Wolfwolf (раскрыть)
    23 мая в 15:27, ред.
    Реал еле победил тот же Вильярреал который,вообще был немотивирован и готовился к финалу ле.Никакой изюминки в игре,тупо навалы наскоки и редкие комбинации,чисто прямолинейный футбол.У Барсы всегда будет более тонкая,изощренная и креативная игра,тики така всегда возвращается.На три головы реал может быть выше условного тамбова или газмяса.Барса всегда навяжет и будет навязывать им свою игру,вот и посмотришь потом чья головушка повыше будет.
    Wolf Wolfwolf
    Wolf Wolfwolf ответ Oplot (раскрыть)
    23 мая в 15:24
    Я тебе что сказал воспитанники сказал я сказал молодежь а не воспитанники я не мадридис Но у Реала Состав три головы выше в летом Мбаппе точно будет и молодежь у Реала уровень выше ты видел как играет Барселона блеванул игру против ейбара
    Oplot
    Oplot ответ Wolf Wolfwolf (раскрыть)
    23 мая в 14:50
    Большинство из них не воспитанники а наемники!И ничего большого пока не достигли.А у Барсы каждый год будет появляться тот,от которого будет бояться твой 400 миллионный Мбаппе.
    Wolf Wolfwolf
    Wolf Wolfwolf ответ Oplot (раскрыть)
    23 мая в 14:43
    Я про настоящее время говарю у Реал менди Феде милитао Родриго и в летом Мбаппе в аренде Рейнер едегор Кубо иович брахим Диаз а у барсе кто дно педри или мингеса кто
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    23 мая в 12:48
    Было интересно посмотреть что представляет из себя Вильярреал и заодно глянуть развязку чемпионской гонки. Желтая субмарина средняя, только Морено и Торрес топы, Бакка не в форме, Алькасер лавочник, игра так себе, гол из-за ошибки обороны Реала забили, больше особо ничего не показали, один 100% момент загубил Бакка и все. А Реал проявил характер, по мне в первом тайме зажали пенальти за игру рукой игрока Вильярреала, но во втором Бензема и Модрич сделали результат. Но к сожалению титул эта победа не принесла. Надеюсь Зидан останется, и купят Мбаппе. Если Зидан уйдет назначить Рауля пока рановато, не все бывшие игроки становятся топ-тренерами, Тухель сменил Лэмпарда и показал разницу, Пирло провалился, лучше Аллегри звать.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    23 мая в 09:10
    Судьи и ВАР отняли наше чемпионство. Это факт. Матч с Севильей был нашим. Крайне обидно.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    23 мая в 08:41
    Жаль, Реал заслуживал титул больше всех, но судьи тащили Барсу и засудили Реал с Севильей практически на финишной прямой.
    eleven LC
    eleven LC
    23 мая в 00:53
    Эта команда боролась до конца и это круто!
    Не смотря на эпидемию травм до последнего претендовали на победу в двух главных турнирах!
    Про судей говорить смысла нет уже ничего не изменить,просто напомню
    34
    26
    11
    Атлетико кстати с заслуженным чемпионством!
    амурец
    амурец
    23 мая в 00:50
    победа это хорошо, но ЛЛ взяли матрасники, обидно, хотя может и справедливо
    Oplot
    Oplot ответ gentlewolf (раскрыть)
    23 мая в 00:26, ред.
    Это был кризис а не то что ты написал.Но Барса достойно проходит этот переходный путь
    Oplot
    Oplot ответ Wolf Wolfwolf (раскрыть)
    23 мая в 00:24
    Ты чего то попутал.Молодежка Барсы всегда была сильнее и талантливее молодежки Реала.Пример Месси,Хави,Иньесты,Пике,Бускетса о многом говорит.И это только из современных.А что у Реала?У Реала же в основном только покупки.По идее игры,концепции я считаю мадрид даже рядом не стоит.
    NOVA
    NOVA
    23 мая в 00:23, ред.
    обидно что Реал не Чемпион, учитывая что обыграл и матрасов и барсу!!
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST ответ Dauletbek (раскрыть)
    23 мая в 00:05
    Реал выиграв тот матч был бы на первом независимо от игр Атлетико
    Dauletbek
    Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    22 мая в 22:02
    Это что-то меняет сейчас? Атлетико ведь свой матч выиграл
    kendzgack3x9
    kendzgack3x9
    22 мая в 21:45
    В след сезоне будет хороший футбол особенно между Реалом и Барсой,этот сезон не хороший.
    eleven LC
    eleven LC
    22 мая в 21:42
    Единственная мысль сейчас это чтобы Зидан остался!
    Всё
    goalaktika
    goalaktika
    22 мая в 21:40, ред.
    К Зидану у болельщиков Реала не должно быть никаких претензий. Он выжал все с этого состава, дошел до полуфинала лч и финишировал на втором месте.
    Тут дело не в тренере . Реалу нужна глобальная перестройка не только стадиона, но и все что есть внутри клуба.
    Ну а если Зизу, вдруг решит уйти, .. нужно просто провожать его совсеми почестями и как легендарную личность в истории клуба
    Ironigor
    Ironigor
    22 мая в 21:26
    Вообще не понятный матч сложился у Реала. Такое ощущение что никто не хотел выигрывать , кроме сидящих на скамейке запасных , особенно рвался Рамос и Куадрадо . Вообще ничего не получилось у Реала, передачи Модрич без адресата , удары по воротам Бензема . Такое ощущение что они ждали 86 минут и после хорошего паса наконец забивает свой гол Бензема . И вот тогда включились игроки Реала, почувствовав , что могут завершить этот матч победой. И спустя пять минут, в добавленое время Модрич своим ударом доводит счёт до 2:1 . Вымученная победа Реала , которая всё равно не дала стать чемпионами Испании. Кстати и у Атлетико получился точно такой же матч, который оставил команду Симионе на первой строчке в таблице. Всем Спасибо за классный сезон !!! С ПОБЕДОЙ АТЛЕТИКО !!! Ждём удачного нового
    сезона от Реала !!! Всем Добра !!!
    allemz
    allemz
    22 мая в 21:16
    Тренеришка слил ненужный матч ради победы в финале ЛЕ))
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    22 мая в 21:14
    Судья даже подтвердил факт
    ESPANOL
    ESPANOL
    22 мая в 21:14
    Шишану привет! Реал остался без трофеев. Честно скажу, болел за Атлетико, Семен заслужил, как никто другой, взять золото, поэтому мои поздравления матрасникам! Реал, с неплохой игрой, не показал стабильности. Правильно кто то написал, что в этом сезоне чемпионство в Испании не заслужила ни одна команда. Но все-таки я отдам предпочтение Атлетико. Без ярких звезд и с гораздо скромным составом, чем у Реала, смогли на зубах взять золото.
    kamilchik
    kamilchik ответ ESPANOL (раскрыть)
    22 мая в 21:13
    Нам хватит и того, что в четверке мы надрали всем залницы. И с таким то составом... Браво Зидан, Ала Мадрид!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    22 мая в 21:13
    Это матч Реал 2-2 Севилья
    Тут пенальти поставил
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    22 мая в 21:11
    Мяч летел к Каземиро
    Hamman
    Hamman ответ Nazi (раскрыть)
    22 мая в 21:09
    Так он для того и нужен, чтобы заменить старую гвардию.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    22 мая в 21:08
      ESPANOL
      ESPANOL ответ 4eqdn9kjssgq (раскрыть)
      22 мая в 21:05
      Барселона, худо бедно, а с титулом, Кубок Короля и еще могут за Суперкубок с Атлетико пободаться, а вот Раел то вообще без титулов и трофеев! Вот это номер!
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