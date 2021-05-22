|Реал
|2:1
|Вильярреал
|
2 : 1
завершен
22 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.5
Средний возраст: 26.2 - 28.8
Легионеров: 8 - 3
Схемы: 4-3-3 - 4-4-2
Серия побед: 2 - 2
|
Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 18:55
|20’
|0:1
|
Пиньо Йереми
ассистент Морено Жерар
|
Бензема Карим
ассистент Родриго
|1:1
|87’
|
Модрич Лука
ассистент Бензема Карим
|2:1
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Родриго
|Винисиус Жуниор
|57’
|Иско
|Асенсио Марко
|57’
|66’
|Коклен Франсис
|Бакка Карлос
|66’
|Пенья Рубен
|Капу Этьенн
|Диас Мариано
|Каземиро
|69’
|Начо
|Гутьеррес Мигель
|69’
|Марсело
|Одриосола Альваро
|69’
|81’
|Алькасер Пако
|Пиньо Йереми
|81’
|Раба Дани
|Морено Жерар
|86’
|Гомес Мойзес
|Тригерос Мануэль
|
|14
|Удары по воротам
|6
|
|
|4
|Удары в створ
|2
|
|
|8
|Фолы
|13
|
|
|6
|Угловые
|1
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|55%
|Владение мячом
|45%
|
|
|1
|Cэйвы
|2
|
Тут дело не в тренере . Реалу нужна глобальная перестройка не только стадиона, но и все что есть внутри клуба.
Ну а если Зизу, вдруг решит уйти, .. нужно просто провожать его совсеми почестями и как легендарную личность в истории клуба
Тут дело не в тренере . Реалу нужна глобальная перестройка не только стадиона, но и все что есть внутри клуба.
Ну а если Зизу, вдруг решит уйти, .. нужно просто провожать его совсеми почестями и как легендарную личность в истории клуба