В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 5 Варан Рафаэль Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Пасы: 81 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

З 35 Гутьеррес Мигель Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 68

З 3 Милитао Эдер Ударов всего: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 19 Одриосола Альваро Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 68

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 14 Каземиро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 68

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

Н 11 Асенсио Марко Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 56

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 56

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 12 Марсело Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 22

З 6 Начо Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 22

З 4 Рамос Серхио

П 31 Бланко Антонио

П 22 Иско Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 34

Н 24 Диас Мариано Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 22