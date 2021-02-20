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«Рединг» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.02.2021)

вчера, 06:08

«Рединг» примет у себя «Мидлсбро» в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.523.173.17
Fonbet Live! 87.00 18.00 1.03
Мелбет 2.50 3.07 3.27
Лига ставок 2.50 2.90 3.05
Pin-up 2.45 3.00 3.05

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Рединга» в этом матче можно за 2.55. Также принимаются ставки на ничейный исход за 3.10, с таким же коэффициентом можно поставить и на успех «Мидлсбро».

Форма команд

«Рединг» находится на пятой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, у клуба 51 балл в активе. Пятая строчка позволяет принимать участие в плей-офф за выход в АПЛ. В нынешнем сезоне команда забила 44 мяча и пропустила 34 гола. «Рединг» выиграл 15 матчей и проиграл 9 поединков, еще 6 игр завершились вничью. Последние матчи команда проводит не лучшим образом, только недавно клуб смог прервать безвыигрышную серию.

«Мидлсбро» занимает восьмую строчку Чемпионшипа, в активе у клуба 43 очка. В этом сезоне команда забила 34 гола и пропустила 31 мяч. «Мидлсбро» выиграл 12 матчей, 11 проиграл, и еще 7 закончились ничейным исходом. Команда также только недавно смогла прервать свою серию без побед в турнире.

Информация для ставок

  • «Мидлсбро» выиграл один из последних пяти матчей
  • «Рединг» не выигрывал в трех из последних пяти матчей
  • «Мидлсбро» забивал в четырех из последних пяти поединков

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на то, что «Рединг» забьет в обоих таймах с коэффициентом 4.50. Также можно поставить на, что свой первый гол «Мидлсбро» забьет в первом тайме по коэффициенту 2.48.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Германии «Кельн» — «Штутгарт».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.523.173.17
Fonbet Live! 87.00 18.00 1.03
Мелбет 2.50 3.07 3.27
Лига ставок 2.50 2.90 3.05
Pin-up 2.45 3.00 3.05
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STVA 1
STVA 1
вчера в 06:26
У Рединга больше шансов
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