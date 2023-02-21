«Ренн» — «Шахтёр». Прогноз на матч Лиги Европы (23.02.2023)

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сегодня, 10:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ренна» составляет 1.65. Поставить на «Шахтер» можно по 4.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ренн» выглядел неудовлетворительно в первом матче и закономерно проиграл «Шахтеру» (1:2). Тем не менее, разница между клубами всего в один мяч и на своем поле французский коллектив постарается исправить ситуацию. На данный момент в чемпионате Франции команда занимает пятое место с 43 баллами, а в прошлом туре выиграл на своем поле у «Клермона» (2:0).

«Шахтер» одержал победу в первом поединке, однако их ждет сложнейшая ответная встреча во Франции. Команда на данный момент до сих пор не начала выступления в чемпионате Украины, поэтому ей не хватает игровой практики. В предстоящей встрече гостям очень важно не пропустить быстрый мяч и ловить свои шансы за счет контратакующих действий.

Информация для ставок

«Шахтер» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах, включая товарищеские встречи

«Ренн» выиграл восемь из десяти последних поединков на своем поле

Пять из шести матчей французского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ренн» очень сильно выступает на своем поле, и мы предполагаем, что у гостей будет очень мало шансов не проиграть в ответной встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.