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«Ренн» — «Шахтёр». Прогноз на матч Лиги Европы (23.02.2023)

сегодня, 10:06
Ренн

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ренна» составляет 1.65. Поставить на «Шахтер» можно по 4.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Лига Европы 2022/2023
Ренн
Шахтёр
ПроигрышНичьяНичьяВыигрышВыигрыш
- : -
23 февраля 2023, 23:00
четверг
1 - 2
Первый матч
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1XBET 1.72 4.24 5.00

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ренн» выглядел неудовлетворительно в первом матче и закономерно проиграл «Шахтеру» (1:2). Тем не менее, разница между клубами всего в один мяч и на своем поле французский коллектив постарается исправить ситуацию. На данный момент в чемпионате Франции команда занимает пятое место с 43 баллами, а в прошлом туре выиграл на своем поле у «Клермона» (2:0).

«Шахтер» одержал победу в первом поединке, однако их ждет сложнейшая ответная встреча во Франции. Команда на данный момент до сих пор не начала выступления в чемпионате Украины, поэтому ей не хватает игровой практики. В предстоящей встрече гостям очень важно не пропустить быстрый мяч и ловить свои шансы за счет контратакующих действий.

Информация для ставок

  • «Шахтер» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах, включая товарищеские встречи
  • «Ренн» выиграл восемь из десяти последних поединков на своем поле
  • Пять из шести матчей французского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ренн» очень сильно выступает на своем поле, и мы предполагаем, что у гостей будет очень мало шансов не проиграть в ответной встрече. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 2.18 1.80
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