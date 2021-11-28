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«Реймс» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

28 ноября 2021, 11:49

«Реймс» и «Клермон» проведут очную встречу в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на этот матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Реймс
Клермон
1 : 0
завершен
28 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.153.24
Фонбет 2.45 3.15 3.05
Мелбет 2.15 3.27 3.84
1XBET 2.40 3.32 3.34

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры не определяют фаворита, отдавая только минимальное предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Реймса» БК Фонбет предлагает по котировке 2.50, ничья доступна за 3.36, а победа «Клермона» идет по коэффициенту 3.13.

Форма команд

За 14 туров чемпионата Франции «Реймс» смог взять лишь две победы, последняя из которых была оформлена еще 26 сентября в домашней игре против «Нанта» (3:1). После этого матча команда потерпела три поражения и трижды сыграла вничью, разделив очки в прошлых турах с «Монако» (0:0) и «Страсбуром» (1:1).

«Клермон» тоже плохо провел последние туры французского чемпионата. Новичок Лиги 1 потерпел четыре поражения кряду, опустившись на 18-е место в общем зачете.

Информация для ставок

• «Реймс» не проигрывал в 9 из 10 прошлых матчей с «Клермоном» на домашней арене
• «Клермон» проиграл с разницей в 1 гол в 4 прошлых турах лиги
• В 5 из 6 прошлых гостевых матчей «Клермона» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

«Реймс» систематически набирает очки на домашней арене. Предлагаем ставку на победу «Реймса» с учетом форы (0), которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.70 2.21
1XBET 1.11 7.05
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Все комментарии
5s38er8yvhnb
5s38er8yvhnb
28 ноября в 17:36
Футбольный клуб Реймс одержит победу
gy8vjyartexn
gy8vjyartexn
28 ноября в 15:10
Футбольный клуб Реймс выиграет матч.
shlomo
shlomo
28 ноября в 12:15
Хозяева не проиграют
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