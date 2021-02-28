«Реймс» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (28.02.2021)

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сегодня, 12:23

«Реймс» и «Монпелье» померяются силами 28 февраля в очередном туре чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров этот матч.

Ставки букмекеров

Шансы команд в этой игре букмекеры рассматривают приблизительно равными. Поставить на победу «Реймса» можно по коэффициенту 2.94, а гостевой успех «Монпелье» идет за 2.78. Вероятность ничьи БК Бетсити оценила котировкой 3.17.

С небольшим преимуществом в линии букмекера идут ставки на низкую результативность. Тотал меньше (2,5) голов доступен за 1.81, больше – 2.16.

Форма команд

«Реймс» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков. В активе команды семь побед и девять ничейных результатов, при десяти проигрышах. На протяжении четырех туров «красно-белые» не могут выиграть. Кроме поражения от «Лорьяна» (0:1) в гостях, «Реймс» разделил очки с «Анже» (0:0), «Лансом» (1:1) и «Сент-Этьеном» (1:1).

«Монпелье» показал отличные результаты в трех последних матчах Лиги 1, набрав девять из девяти возможных очков. «Паладины» поочередно победили «Дижон» (4:2), «Лион» (2:1) и «Ренн» (2:1), а также сыграли вничью с «Мецем» (1:1). Благодаря таким результатам «Монпелье» поднялся на условное шестое место в рейтинге.

Впервые в этом сезоне соперники сыграли в восьмом туре. Встреча на поле «Монпелье» завершилась убедительной победой «Реймса» (4:0).

Информация для ставок

· «Реймс» не побеждал в трех последних матчах на своем поле – две ничьи и одно поражение

· «Монпелье» не проигрывал в трех предыдущих гостевых матчах – две победы и одна ничья

· «Реймс» забивал и пропускал голы в трех встречах кряду

Прогноз

«Монпелье» сейчас находится в лучшей форме, нежели его соперник. Но в пользу «Реймса» говорит фактор домашнего поля и последние результаты в очных встречах.

Ожидаем упорной борьбы в этом матче и предлагаем сделать ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в БК Бетсити.