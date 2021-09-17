«Рода» — «Осс». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (17.09.2021)

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сегодня, 11:12

«Рода» примет «Осс» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона чемпионата Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры назвали «Роду». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.56. Ничейный исход оценивается коэффициентом 4.10, а победа «Осс» идет за 5.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Рода» смотрится неплохо, у команды восемь баллов. Команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Рода» выглядит хорошо, часто берет очки и много забивает, но на дистанции эта команда не сможет так долго забирать драгоценные три балла. Клуб не показывает такой игры, чтобы быть уверенным в том, что он сможет выйти в элиту.

«Осс» выглядит здорово, в активе команды десять баллов и пятая строчка в турнирной таблице. В последних играх «Осс» показывает хорошую игру, но не так часто набирает очки, как «Рода». «Осс» в начале сезона часто играл с сильными клубами, поэтому шансов на стопроцентный результат было очень мало. В матче против «Роды» этот клуб может показать себя с хорошей стороны.

Информация для ставок

«Осс» выиграл два матча из последних пяти

«Рода» не побеждает три поединка кряду

«Осс» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба прямо сейчас находятся не в своей лучшей форме. «Осс» играет чуть лучше «Роды» на данном отрезке, но в победу клуба верится с трудом. Лучше всего сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.64. В Нидерландах без голов не обходится, команды забивают почти всегда.