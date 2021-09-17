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«Рода» — «Осс». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (17.09.2021)

сегодня, 11:12

«Рода» примет «Осс» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона чемпионата Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.325.50
Мелбет 1.58 4.50 5.20
1XBET 1.58 4.50 5.20

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры назвали «Роду». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.56. Ничейный исход оценивается коэффициентом 4.10, а победа «Осс» идет за 5.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Рода» смотрится неплохо, у команды восемь баллов. Команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Рода» выглядит хорошо, часто берет очки и много забивает, но на дистанции эта команда не сможет так долго забирать драгоценные три балла. Клуб не показывает такой игры, чтобы быть уверенным в том, что он сможет выйти в элиту.

«Осс» выглядит здорово, в активе команды десять баллов и пятая строчка в турнирной таблице. В последних играх «Осс» показывает хорошую игру, но не так часто набирает очки, как «Рода». «Осс» в начале сезона часто играл с сильными клубами, поэтому шансов на стопроцентный результат было очень мало. В матче против «Роды» этот клуб может показать себя с хорошей стороны.

Информация для ставок

  • «Осс» выиграл два матча из последних пяти
  • «Рода» не побеждает три поединка кряду
  • «Осс» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба прямо сейчас находятся не в своей лучшей форме. «Осс» играет чуть лучше «Роды» на данном отрезке, но в победу клуба верится с трудом. Лучше всего сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.64. В Нидерландах без голов не обходится, команды забивают почти всегда.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.67 1.79 2.11
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
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