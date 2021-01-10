«Рома» — «Интер»: прогноз на матч Серии A (10.01.2021)

Центральный матч очередного тура чемпионата Италии пройдет в Риме, где сыграют «Рома» и «Интер». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров.
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2 : 2
завершен
10 января 2021, 14:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния букмекеры считают «Интер». Ставки на победу гостей в БК Мелбет можно сделать по коэффициенту 2.46. Заключить пари на то, что сильней окажется «Рома», можно по котировке 2.96, а ничья идет за 3.70.
Больше шансов букмекеры отводят на то, что команды порадуют забитыми голами. Исход с тоталом больше 2,5 голов получил коэффициент 1.65, меньше – 2.52.
Форма команд
В активе «Ромы» три победы подряд в чемпионате Италии. «Волки» в этой серии поочередно оставили без очков «Кальяри» (3:2), «Сампдорию» (1:0) и «Кротоне» (3:1). Благодаря этим успехам команда Паулу Фонсеки поднялась на третье место в рейтинге, а отставание от ближайшего соперника, который идет вторым, составляет три очка.
«Интер» по итогам прошлого тура Серии A упустил возможность захватить лидерство. Подопечные Антонио Конте потерпели второе поражение в сезоне, неудачно сыграв в гостях против «Сампдории». Так миланский клуб прервал победное шествие в лиге, которое насчитывало восемь туров кряду. «Интер» больше всех забивает в чемпионате – 41 гол за шестнадцать игр.
Информация для ставок
• В пяти прошлых очных встречах соперники сыграли вничью
• «Рома» не побеждала «Интер» в трех домашних матчах кряду – две ничьи и одно поражение
• В четырех последних очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5)
• В пяти предыдущих выездных матчах «Интера» забивалось минимум три гола
Прогноз
Этот матч идеально подходит для ставки на тотал больше 2,5 голов по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.
«Рома» и «Интер» показывают результативный футбол, не отсиживаясь в обороне. В очной дуэли прямых конкурентов стоит ожидать атакующей игры.