«Рома» — «Интер»: прогноз на матч Серии A (10.01.2021)

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10 января 2021, 11:35

Центральный матч очередного тура чемпионата Италии пройдет в Риме, где сыграют «Рома» и «Интер». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают «Интер». Ставки на победу гостей в БК Мелбет можно сделать по коэффициенту 2.46. Заключить пари на то, что сильней окажется «Рома», можно по котировке 2.96, а ничья идет за 3.70.

Больше шансов букмекеры отводят на то, что команды порадуют забитыми голами. Исход с тоталом больше 2,5 голов получил коэффициент 1.65, меньше – 2.52.

Форма команд

В активе «Ромы» три победы подряд в чемпионате Италии. «Волки» в этой серии поочередно оставили без очков «Кальяри» (3:2), «Сампдорию» (1:0) и «Кротоне» (3:1). Благодаря этим успехам команда Паулу Фонсеки поднялась на третье место в рейтинге, а отставание от ближайшего соперника, который идет вторым, составляет три очка.

«Интер» по итогам прошлого тура Серии A упустил возможность захватить лидерство. Подопечные Антонио Конте потерпели второе поражение в сезоне, неудачно сыграв в гостях против «Сампдории». Так миланский клуб прервал победное шествие в лиге, которое насчитывало восемь туров кряду. «Интер» больше всех забивает в чемпионате – 41 гол за шестнадцать игр.

Информация для ставок

• В пяти прошлых очных встречах соперники сыграли вничью

• «Рома» не побеждала «Интер» в трех домашних матчах кряду – две ничьи и одно поражение

• В четырех последних очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)

• В пяти предыдущих выездных матчах «Интера» забивалось минимум три гола

Прогноз

Этот матч идеально подходит для ставки на тотал больше 2,5 голов по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

«Рома» и «Интер» показывают результативный футбол, не отсиживаясь в обороне. В очной дуэли прямых конкурентов стоит ожидать атакующей игры.