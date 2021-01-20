«Рома» — «Специа». Прогноз на матч Серии А (23.01.2021)

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20 января 2021, 20:47

19 января «Рома» принимает на своем стадионе «Специю». Этот матч пройдет в рамках 19-го тура итальянской Серии А. «Рома» неплохо выступает в нынешнем сезоне и вместе с Генрихом Мхитаряном пытается догнать «Милан», который находится на первом месте. Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

«Рома» является очевидным фаворитом противостояния. В победу «Специи» совсем никто не верит. На ничью принимают ставку с коэффициентом 5,70. Также букмекеры считают, что в этом поединке можно рассчитывать на тотал голов больше трех с коэффициентом 1,5. «Волки» хороши в атаке в нынешнем сезоне и вполне могут забить больше трех мячей.

Форма команд

«Рома» невероятна в нынешнем сезоне итальянской Серии А. Команда находится на третьей строчке турнирной таблице с 34 пунктами в активе. До «Милана», который расположился на первой строчке в таблице, осталось всего шесть очков. Однако свой последний матч в чемпионате «Рома» проиграла со счетом 3:0.

«Специа» не самым лучшим образом ворвалась в итальянскую серию А, она находится на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет всего 18 очков в активе. Задача «Специи» на нынешний сезон — сохранить место в чемпионате. Свой последний матч в чемпионате клуб сыграл вничью со счетом 0:0.

Информация для ставок

«Специа» входит в топ команд, которые пропускают больше всего голов в нынешнем сезоне (27)

«Рома» — одна из самых атакующих команд нынешнего сезона, «волки» забили 37 мячей. Лучше по этому показателю только «Интер» (43) и «Аталанта» (41)

Прогноз

Изучив статистику противостояния этих команд, а также их выступления в нынешнем сезоне итальянского первенства, букмекеры БК Фонбет пришли к выводу, что ставка на обе забьют с коэффициентом 1,80 будет лучшим вариантом. «Рома» и «Специа» отличаются своими атакующими действиями, но гости чаще пропускают. Это отличный шанс для «волков».