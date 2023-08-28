«Пари НН» – «Краснодар». Прогноз на матч Кубка России (29.08.2023)

1693243567

сегодня, 20:26

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре минимальным фаворитом считают «быков». Сделать ставку на выигрыш «Краснодара» можно по коэффициенту 2.24. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Нижний Новгород» предлагается коэффициент 3.35. Выбрать в линии ничью можно по 3.40.

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то на низовой исход ТМ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 1.79. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 2.06.

Форма команд

«Пари НН» в турнирной таблице группы D занимает третье место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием нижегородской команды. Со счётом 2:0 «синие» взяли верх над «Ахматом» в матче 4-го тура Премьер-лиги России. С таким же счётом «Нижний Новгород» проиграл «факелонам» из Воронежа в позапрошлом туре РПЛ . 26 августа с минимальным счётом «Пари НН» выиграл дома у «Ростова».

После первых двух туров Кубка России «чёрно-зелёные» занимают последнее место в своей группе. Рассмотрим несколько футбольных встреч «быков» за последнее время. Со счётом 2:0 «Краснодар» в гостях одержал победу над оренбургской командой в игре 4-го тура Премьер-лиги. Со счётом 1:1 вничью завершилась домашняя игра позапрошлого тура чемпионата. 25 августа «нулёвку» раскатали «чёрно-зелёные» с «огнеопасными» из Воронежа.

Информация для ставок

Только в одной очной встрече из пяти последних «быки» проиграли нижегородской команде

Три поражения потерпел «Пари НН» в пяти последних матчах

За аналогичный период «быки» уступили в одной игре.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на победу «Краснодара» коэффициент 2.24. «Чёрно-зелёные» после шести туров Премьер-лиги возглавляют турнирную таблицу. Пришло время подняться с последнего места в группе D Кубка России.