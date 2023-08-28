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«Пари НН» – «Краснодар». Прогноз на матч Кубка России (29.08.2023)

сегодня, 20:26
«Пари НН» – «Краснодар». Прогноз на матч Кубка России (29.08.2023)

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре минимальным фаворитом считают «быков». Сделать ставку на выигрыш «Краснодара» можно по коэффициенту 2.24. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Нижний Новгород» предлагается коэффициент 3.35. Выбрать в линии ничью можно по 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.713.422.07
Лига Ставок 3.80 3.45 2.09
Pari 3.75 3.45 2.05

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то на низовой исход ТМ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 1.79. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 2.06.

Форма команд

«Пари НН» в турнирной таблице группы D занимает третье место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием нижегородской команды. Со счётом 2:0 «синие» взяли верх над «Ахматом» в матче 4-го тура Премьер-лиги России. С таким же счётом «Нижний Новгород» проиграл «факелонам» из Воронежа в позапрошлом туре РПЛ. 26 августа с минимальным счётом «Пари НН» выиграл дома у «Ростова».

После первых двух туров Кубка России «чёрно-зелёные» занимают последнее место в своей группе. Рассмотрим несколько футбольных встреч «быков» за последнее время. Со счётом 2:0 «Краснодар» в гостях одержал победу над оренбургской командой в игре 4-го тура Премьер-лиги. Со счётом 1:1 вничью завершилась домашняя игра позапрошлого тура чемпионата. 25 августа «нулёвку» раскатали «чёрно-зелёные» с «огнеопасными» из Воронежа.

Информация для ставок

  • Только в одной очной встрече из пяти последних «быки» проиграли нижегородской команде
  • Три поражения потерпел «Пари НН» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «быки» уступили в одной игре.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на победу «Краснодара» коэффициент 2.24. «Чёрно-зелёные» после шести туров Премьер-лиги возглавляют турнирную таблицу. Пришло время подняться с последнего места в группе D Кубка России.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.53 1.81 2.06 1.44 2.86
Лига Ставок 2.53 1.53 1.80 2.05 1.42 2.87
Pari 1.80 2.05
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:48
Краснодар не должен проиграть - 2Х.
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