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«Ростов» — «Зенит». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (01.08.2021)

вчера, 22:36

В рамках второго тура РПЛ сыграют «Ростов» и «Зенит». Действующий чемпион России встречается с командой под руководством Валерия Карпина, который будет совмещать должность с главным тренером сборной страны. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.204.231.52
Лига Ставок 4.60 3.65 1.83
Мелбет 6.70 4.08 1.61
BetBoom 6.31 4.15 1.58

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Зенит». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.55. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 4.30 и на победу хозяев по коэффициенту 6.30.

Форма команд

«Ростов» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб проиграл свой первый матч со счетом 0:2. В товарищеских матчах «Ростов» показал себя далеко не с лучшей стороны. Команда под руководством Валерия Карпина не может похвастаться хорошим уровнем игры даже в матчах против более слабых клубов. «Ростов» мало забивает и часто пропускает, поединок против «Зенита» — это настоящая проверка на прочность.

«Зенит» выиграл свой первый поединок в РПЛ и набрал три балла. Матч завершился со счетом 3:1. В товарищеских матчах «Зенит» показал себя с очень хорошей стороны. Клуб отлично провел предсезонку и доминировал в каждом поединке. Также команда Сергея Семака выиграла Суперкубок России у «Локомотива», а значит клуб в отличном настроении подойдет ко второму поединку в Российской Премьер-Лиге.

Информация для ставок

  • «Зенит» не проигрывает 14 игр кряду
  • «Ростов» проиграл шесть матчей из последних десяти
  • «Зенит» забил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — победа «Зенита» ровно в один мяч по коэффициенту 3.50.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча с участием «Краснодара».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.79 1.66 2.32
Лига Ставок 1.85 1.95
Мелбет 2.14 1.83
BetBoom 3.27 1.36 2.09 1.79 1.64 2.33
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