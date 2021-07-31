«Ростов» — «Зенит». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (01.08.2021)

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вчера, 22:36

В рамках второго тура РПЛ сыграют «Ростов» и «Зенит». Действующий чемпион России встречается с командой под руководством Валерия Карпина, который будет совмещать должность с главным тренером сборной страны. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Зенит». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.55. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 4.30 и на победу хозяев по коэффициенту 6.30.

Форма команд

«Ростов» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб проиграл свой первый матч со счетом 0:2. В товарищеских матчах «Ростов» показал себя далеко не с лучшей стороны. Команда под руководством Валерия Карпина не может похвастаться хорошим уровнем игры даже в матчах против более слабых клубов. «Ростов» мало забивает и часто пропускает, поединок против «Зенита» — это настоящая проверка на прочность.

«Зенит» выиграл свой первый поединок в РПЛ и набрал три балла. Матч завершился со счетом 3:1. В товарищеских матчах «Зенит» показал себя с очень хорошей стороны. Клуб отлично провел предсезонку и доминировал в каждом поединке. Также команда Сергея Семака выиграла Суперкубок России у «Локомотива», а значит клуб в отличном настроении подойдет ко второму поединку в Российской Премьер-Лиге.

Информация для ставок

«Зенит» не проигрывает 14 игр кряду

«Ростов» проиграл шесть матчей из последних десяти

«Зенит» забил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — победа «Зенита» ровно в один мяч по коэффициенту 3.50.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча с участием «Краснодара».