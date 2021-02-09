«Ротерхэм» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.02.2021)

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сегодня, 11:34

«Ротерхэм» принимает «Кардифф» на своем поле в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити поделились котировками на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити уверены в победе «Кардиффа» за коэффициентом 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход — 3.40 и победу «Ротерхэма» — 2.80. Это будет интересное противостояние. Почти каждый матч в Чемпионшипе заслуживает внимания, это очень интересная лига, иногда баталии в этом чемпионате могут быть гораздо жестче и увлекательнее, чем в АПЛ .

Форма команд

В нынешнем сезоне хозяева поля находятся на 20-й строчке в таблице и имеют в активе 32 пункта. В последнее время у «Ротерхэма» наблюдается неплохая статистика, команда хочет побеждать.

«Кардифф» находится на 14-й строчке в таблице и имеет в активе 34 пункта. «Кардифф» может так и остаться в середине таблицы до конца сезона.

Информация для ставок

● «Кардифф» не проигрывает три матча кряду

● «Ротерхэм» выиграл три из последних пяти матчей

● «Ротерхэм» выиграл лишь четыре домашних матча из 13

Прогноз

Букмекеры принимают ставку на гол с 76 по 90 минуту за коэффициентом 2.16.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Лион» — «Аяччо».