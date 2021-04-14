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«Ротерхэм» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.04.2021)

вчера, 23:10

«Ротерхэм» сыграет против «Ковентри Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 15 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.603.332.92
Фонбет 2.50 3.25 2.85
Мелбет 2.56 3.34 2.86
BetBoom 2.57 3.20 2.72

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча по мнению букмекеров является «Ротерхэм». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу «Ковентри» по 2.85.

Форма команд

«Ротерхэм» расположился на 22-й строчке в турнирной таблице. Клуб имеет шансы спастись и не вылететь в низший дивизион, но для этого нужно продолжать набирать очки. Сейчас у клуба 39 баллов. Команда выиграла 11 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла 21 матч. Всего в активе клуба 41 забитый и 52 пропущенных мячей. В последних поединках команда играет плохо и часто теряет очки. В матче против «Ковентри» «Ротерхэму» очень нужно заработать три балла, иначе из подвала турнирной таблицы уже не выбраться.

У «Ковентри» ситуация практически ничем не отличается от «Ротерхэма». Клуб набрал 42 балла и находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В случае поражения «Ковентри» может позволить себя обойти, так как разница пропущенных и забитых у соперника лучше. Клуб забил 36 мячей и пропустил 56 голов. В последних играх «Ковентри» играет плохо, команда часто терпит поражения.

Информация для ставок

● «Ротерхэм» выиграл два матча из последних пяти
● У «Ковентри» одна победа в пяти последних играх
● «Ковентри Сити» выиграл всего два гостевых матча из 20

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Ротерхэма» или ничейный исход по 1.42. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 1.85.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Ротор» — «Динамо».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.56 1.72 2.21
Мелбет 1.74 2.21
BetBoom 2.37 1.53 1.70 2.05 1.37 2.90
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:14
Матч на три исхода
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