«Ротерхэм» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.04.2021)

«Ротерхэм» сыграет против «Ковентри Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 15 апреля 2021 года.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча по мнению букмекеров является «Ротерхэм». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу «Ковентри» по 2.85.
Форма команд
«Ротерхэм» расположился на 22-й строчке в турнирной таблице. Клуб имеет шансы спастись и не вылететь в низший дивизион, но для этого нужно продолжать набирать очки. Сейчас у клуба 39 баллов. Команда выиграла 11 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла 21 матч. Всего в активе клуба 41 забитый и 52 пропущенных мячей. В последних поединках команда играет плохо и часто теряет очки. В матче против «Ковентри» «Ротерхэму» очень нужно заработать три балла, иначе из подвала турнирной таблицы уже не выбраться.
У «Ковентри» ситуация практически ничем не отличается от «Ротерхэма». Клуб набрал 42 балла и находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В случае поражения «Ковентри» может позволить себя обойти, так как разница пропущенных и забитых у соперника лучше. Клуб забил 36 мячей и пропустил 56 голов. В последних играх «Ковентри» играет плохо, команда часто терпит поражения.
Информация для ставок
● «Ротерхэм» выиграл два матча из последних пяти
● У «Ковентри» одна победа в пяти последних играх
● «Ковентри Сити» выиграл всего два гостевых матча из 20
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — победа «Ротерхэма» или ничейный исход по 1.42. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 1.85.
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