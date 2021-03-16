«Ротор» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (17.03.2021)

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вчера, 21:23

«Ротор» сыграет против «Ростова» в рамках очередного тура РПЛ . Поединок будет сыгран 17 марта 2021 года. В нынешнем сезоне «Ростов» Валерия Карпина регулярно страдает как от судейских ошибок, так и от ошибок своих же игроков. Этот матч будет интересным. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на противостояние в России.

Ставки букмекеров

«Ростов» победит в этом поединке по коэффициенту 2.35. На победу «Ротора» можно сделать ставку по коэффициенту 3.60, а на ничейный исход можно поставить по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Ротор» — один из аутсайдеров нынешнего сезона РПЛ . Клуб находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 18 пунктов. В активе «Ротора» — четыре победы, шесть ничьих и 12 поражений. «Ротор» забил 12 голов и пропустил 32 гола. По числу пропущенных «Ротор» является одной из худших команд нынешнего сезона. Клуб в последних матчах показывает хорошую игру и выдает неплохие результаты, это позволяет надеяться на лучшее в матче против «Ростова».

«Ростов» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 34 пункта. В нынешнем сезоне у подопечных Валерия Карпина есть большие проблемы с реализацией, также клуб часто страдает от судейских решений. «Ростов» выиграл десять поединков, четыре раза играл вничью и проиграл в восьми матчах. Команда забила 26 голов и пропустила 23 мяча. В последних матчах у «Ростова» получается не всё, но команда старается набирать очки и показывать неплохую игру.

Информация для ставок

«Ростов» не проиграл в трех матчах из последних пяти

«Ротор» не проигрывал в четырех поединках из последних пяти

У «Ротора» два пропущенных мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — гол с 76-й по 90-ю минуту по коэффициенту 2.48. Также можно поставить на точное количество голов (2) по коэффициенту 3.00.