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«Ротор» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (17.03.2021)

вчера, 21:23

«Ротор» сыграет против «Ростова» в рамках очередного тура РПЛ. Поединок будет сыгран 17 марта 2021 года. В нынешнем сезоне «Ростов» Валерия Карпина регулярно страдает как от судейских ошибок, так и от ошибок своих же игроков. Этот матч будет интересным. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на противостояние в России.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.933.102.22
Лига Ставок 4.00 3.10 2.14
Мелбет 4.08 3.16 2.20

Ставки букмекеров

«Ростов» победит в этом поединке по коэффициенту 2.35. На победу «Ротора» можно сделать ставку по коэффициенту 3.60, а на ничейный исход можно поставить по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Ротор» — один из аутсайдеров нынешнего сезона РПЛ. Клуб находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 18 пунктов. В активе «Ротора» — четыре победы, шесть ничьих и 12 поражений. «Ротор» забил 12 голов и пропустил 32 гола. По числу пропущенных «Ротор» является одной из худших команд нынешнего сезона. Клуб в последних матчах показывает хорошую игру и выдает неплохие результаты, это позволяет надеяться на лучшее в матче против «Ростова».

«Ростов» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 34 пункта. В нынешнем сезоне у подопечных Валерия Карпина есть большие проблемы с реализацией, также клуб часто страдает от судейских решений. «Ростов» выиграл десять поединков, четыре раза играл вничью и проиграл в восьми матчах. Команда забила 26 голов и пропустила 23 мяча. В последних матчах у «Ростова» получается не всё, но команда старается набирать очки и показывать неплохую игру.

Информация для ставок

  • «Ростов» не проиграл в трех матчах из последних пяти
  • «Ротор» не проигрывал в четырех поединках из последних пяти
  • У «Ротора» два пропущенных мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — гол с 76-й по 90-ю минуту по коэффициенту 2.48. Также можно поставить на точное количество голов (2) по коэффициенту 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.88 2.02 1.49 2.76
Лига Ставок 1.81 2.00 1.47 2.70
Мелбет 1.50 2.77
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 22:06
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Ротор (Волгоград)
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