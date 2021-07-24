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«Ротор» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

вчера, 06:17

«Ротор» примет на своем поле «СКА-Хабаровск» в рамках 3-го тура ФНЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ротор» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Победа «СКА-Хабаровск» котируется в 4.2. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.52.

Форма команд

«Ротор», недавно арендовавший защитника «Спартака», не может похвастаться хорошими результатами в стартовавшем сезоне. Команда находится на 12-й строчке в турнирной таблице и набрала всего 2 очка, сыграв вничью с «Текстильщиком» (0:0) и «Олимп-Долгопрудный» (1:1). «Ротор» неплохо выглядел в товарищеских матчах, но было очевидно, что команда будет испытывать проблемы в атакующей фазе игры.

«СКА-Хабаровск» расположился на шестой строчке в турнирной таблице с 4 очками. Команда обыграла «Акрон» (2:1) и поделила очки с «Нефтехимиком» (0:0). В прошлом сезоне ФНЛ СКА финишировал на 11-м месте в чемпионате.

Информация для ставок

  • «СКА-Хабаровск» не проигрывает четыре поединка кряду
  • «Ротор» не побеждает пять матчей кряду
  • «СКА-Хабаровск» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на победу «СКА-Хабаровск» или ничейный исход, по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.64 1.69 2.18
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STVA 1
STVA 1
вчера в 06:32
Игра на три результата
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