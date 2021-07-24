«Ротор» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

1627096648

вчера, 06:17

«Ротор» примет на своем поле « СКА -Хабаровск» в рамках 3-го тура ФНЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ротор» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Победа « СКА -Хабаровск» котируется в 4.2. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.52.

Форма команд

«Ротор», недавно арендовавший защитника «Спартака», не может похвастаться хорошими результатами в стартовавшем сезоне. Команда находится на 12-й строчке в турнирной таблице и набрала всего 2 очка, сыграв вничью с «Текстильщиком» (0:0) и «Олимп-Долгопрудный» (1:1). «Ротор» неплохо выглядел в товарищеских матчах, но было очевидно, что команда будет испытывать проблемы в атакующей фазе игры.

« СКА -Хабаровск» расположился на шестой строчке в турнирной таблице с 4 очками. Команда обыграла «Акрон» (2:1) и поделила очки с «Нефтехимиком» (0:0). В прошлом сезоне ФНЛ СКА финишировал на 11-м месте в чемпионате.

Информация для ставок

« СКА -Хабаровск» не проигрывает четыре поединка кряду

-Хабаровск» не проигрывает четыре поединка кряду «Ротор» не побеждает пять матчей кряду

« СКА -Хабаровск» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз