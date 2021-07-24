«Ротор» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

«Ротор» примет на своем поле «СКА-Хабаровск» в рамках 3-го тура ФНЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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0 : 0
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Ротор» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Победа «СКА-Хабаровск» котируется в 4.2. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.52.
Форма команд
«Ротор», недавно арендовавший защитника «Спартака», не может похвастаться хорошими результатами в стартовавшем сезоне. Команда находится на 12-й строчке в турнирной таблице и набрала всего 2 очка, сыграв вничью с «Текстильщиком» (0:0) и «Олимп-Долгопрудный» (1:1). «Ротор» неплохо выглядел в товарищеских матчах, но было очевидно, что команда будет испытывать проблемы в атакующей фазе игры.
«СКА-Хабаровск» расположился на шестой строчке в турнирной таблице с 4 очками. Команда обыграла «Акрон» (2:1) и поделила очки с «Нефтехимиком» (0:0). В прошлом сезоне ФНЛ СКА финишировал на 11-м месте в чемпионате.
Информация для ставок
- «СКА-Хабаровск» не проигрывает четыре поединка кряду
- «Ротор» не побеждает пять матчей кряду
- «СКА-Хабаровск» забил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на победу «СКА-Хабаровск» или ничейный исход, по коэффициенту 1.95.