«Ротор» — «Текстильщик». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

В первом туре ФНЛ в Волгограде «Ротор» примет «Текстильщик». Предлагаем прогноз и обзоры ставок букмекеров на эту встречу.
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0 : 0
завершен
сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Однозначным фаворитом этой встречи букмекеры называют хозяев поля. Поставить на победу «Ротора» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.35. В случае победы «Текстильщика» зайдет коэффициент 11.0. Ничью можно выбрать по 4.65.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.0 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.62.
Форма команд
«Ротор» — фаворит встречи, так как пришел в ФНЛ из высшего дивизиона. Команда провела всего один товарищеский матч, где не смогла ничего сделать с «Балтикой», проиграв (1:3). Перед командой стоит задача возвращения в Премьер-Лигу, этому может помочь приглашение в команду экс-игрока «Спартака».
«Текстильщик», скорее всего, будет аутсайдером нынешнего розыгрыша, команда смотрится очень слабо на фоне своих соперников, что и подтвердили товарищеские встречи, где не было добыто ни одной победы, футболисты не смогли справиться с «Нефтехимиком» (1:1), а также с «Велесом» (0:2) и «Енисеем» (0:3).
Информация для ставок
• Волгоградский «Ротор» выиграл всего одну из последних одиннадцати встреч
• «Текстильщик» проиграл пять матчей подряд
• Предыдущий очный поединок закончился победой «Ротора» (1:0)
• «Текстильщик» на выезде забивает в четырех матчах кряду
Прогноз
Предлагаем сделать ставку на победу «Ротора» с форой (-1) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.