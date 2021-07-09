«Ротор» — «Текстильщик». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

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вчера, 18:57

В первом туре ФНЛ в Волгограде «Ротор» примет «Текстильщик». Предлагаем прогноз и обзоры ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом этой встречи букмекеры называют хозяев поля. Поставить на победу «Ротора» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.35. В случае победы «Текстильщика» зайдет коэффициент 11.0. Ничью можно выбрать по 4.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.0 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.62.

Форма команд

«Ротор» — фаворит встречи, так как пришел в ФНЛ из высшего дивизиона. Команда провела всего один товарищеский матч, где не смогла ничего сделать с «Балтикой», проиграв (1:3). Перед командой стоит задача возвращения в Премьер-Лигу, этому может помочь приглашение в команду экс-игрока «Спартака».

«Текстильщик», скорее всего, будет аутсайдером нынешнего розыгрыша, команда смотрится очень слабо на фоне своих соперников, что и подтвердили товарищеские встречи, где не было добыто ни одной победы, футболисты не смогли справиться с «Нефтехимиком» (1:1), а также с «Велесом» (0:2) и «Енисеем» (0:3).

Информация для ставок

• Волгоградский «Ротор» выиграл всего одну из последних одиннадцати встреч

• «Текстильщик» проиграл пять матчей подряд

• Предыдущий очный поединок закончился победой «Ротора» (1:0)

• «Текстильщик» на выезде забивает в четырех матчах кряду

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу «Ротора» с форой (-1) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.