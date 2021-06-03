«РС Беркан» — «Мулудиа». Прогноз на матч чемпионата Марокко (03.06.2021)

«РС Беркан» примет на своем поле «Мулудиа» в рамках 20-го тура чемпионата Марокко. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.
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сегодня, 21:15
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «РС Беркан» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Победа «Мулудиа» оценивается в 3.25. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.05.
Форма команд
«Беркан» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице с 23 баллами. Команда выиграла 6 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла в 7 матчах. На счету клуба 18 забитых и 20 пропущенных мячей. «Беркан» находится в плохой форме и практически не побеждает в последних матчах.
«Мулудиа» набрал 30 очков и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице. На счету клуба 9 побед, 3 ничьи и 8 поражений. Команда забила 29 голов и пропустила 24 мяча. «Мулудиа» показывает неплохие результаты и последнее время очень редко проигрывает.
Информация для ставок
- «Мулудиа» забил десять голов в пяти последних матчах
- «Беркан» не побеждает три матча кряду во всех турнирах
- «Мулудиа» выиграл три матча из последних пяти
Прогноз
В этом поединке можно поставить на победу «Мулудиа» или ничейный исход по коэффициенту 1.57.
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