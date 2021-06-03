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«РС Беркан» — «Мулудиа». Прогноз на матч чемпионата Марокко (03.06.2021)

сегодня, 05:42

«РС Беркан» примет на своем поле «Мулудиа» в рамках 20-го тура чемпионата Марокко. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «РС Беркан» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Победа «Мулудиа» оценивается в 3.25. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.05.

Форма команд

«Беркан» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице с 23 баллами. Команда выиграла 6 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла в 7 матчах. На счету клуба 18 забитых и 20 пропущенных мячей. «Беркан» находится в плохой форме и практически не побеждает в последних матчах.

«Мулудиа» набрал 30 очков и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице. На счету клуба 9 побед, 3 ничьи и 8 поражений. Команда забила 29 голов и пропустила 24 мяча. «Мулудиа» показывает неплохие результаты и последнее время очень редко проигрывает.

Информация для ставок

  • «Мулудиа» забил десять голов в пяти последних матчах
  • «Беркан» не побеждает три матча кряду во всех турнирах
  • «Мулудиа» выиграл три матча из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу «Мулудиа» или ничейный исход по коэффициенту 1.57.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на товарищеский матч Швейцария — Лихтенштейн.

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