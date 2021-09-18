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«Рубин» — «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (20.09.2021)

сегодня, 20:00

Интересную встречу двух команд с верхней части турнирной таблицы подарит нам восьмой тур чемпионата России. «Рубин» ждет в гости «Зенит». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Рубин
Зенит
- : -
20 сентября 2021, 18:30
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.004.131.68
Мелбет 5.20 4.24 1.70
BetBoom 5.28 3.91 1.70

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на своем поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Рубина» оценивается по коэффициенту 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.06. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Зенит» является лидером чемпионата России и главным фаворитом на золотые медали. Команда набрала 17 очков в семи турах при разнице мячей 16:8. Коллектив параллельно участвует в Лиге Чемпионов, поэтому тренеру придется сделать частичную ротацию состава. В прошлом матче «Зенит» уступил «Челси» в Лиге Чемпионов (0:1), а в чемпионате России команда обыграла на своем поле «Ахмат» (3:1).

«Рубин» отстает от лидера чемпионата на три очка и показывает комбинационный футбол, который дает результат. Команда пытается играть в своем стиле и навязывать его сопернику. В матче против «Зенита» коллектив попытается сыграть более осторожно, чтобы не давать много пространства. В последних двух поединках «Рубин» разгромил «Урал» (4:0), а ранее в товарищеском поединке команда проиграла «Краснодару» (1:3).

Информация для ставок

• «Рубин» выиграл только одну игру из последних пяти во всех турнирах
• Четыре из пяти последних матчей «Зенита» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
• «Зенит» проиграл «Рубину» два последних поединка в чемпионате России
• Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» не может выиграть у «Рубина» уже два матча и команда хочет взять реванш в предстоящем поединке. Предполагаем, что клуб из Санкт-Петербурга окажется сильнее в этой встрече и наберет три очка, упрочнив свое лидерство. Сделать ставку на победу «Зенита» можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.80 1.64 2.34
Мелбет 2.14 1.83
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Все комментарии
qh7pp37hcg6x
qh7pp37hcg6x
сегодня в 21:24
Футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) одержит победу.
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