«Рух» — «Неман». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (22.05.2021)

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сегодня, 05:09

В 10-м туре Высшей лиги Беларуси «Рух» примет у себя «Неман». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этой встрече на стороне хозяев поля. Поставить на победу «Руха» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.98, а возможная победа «Немана» котируется в 3.36, ничья представлена коэффициентом 3.66.

Также букмекер предложил линию на результативность, отдавая предпочтение низовому формату встречи. Ставки на ТМ (2,5) идут по коэффициенту 1.8, ТБ (2,5) – 2.02.

Форма команд

«Рух», набрав 15 очков, расположился на 6-м месте в таблице Высшей лиги. В последнем туре чемпионата клуб из Бреста потерпел второе поражение в сезоне, уступив в гостях БАТЭ (2:3). Перед этим «Рух» отметился победами над «Спутником» (2:0) и «Славией» (2:1). В 9 поединках первенства команда забила 16 мячей, пропустив 11 голов.

«Неман» очень слабо начал новый розыгрыш белорусской лиги. На счету команды только 6 очков и 14-е место в чемпионате. Единственную победу в сезоне «Неман» оформил в позапрошлом туре, разобравшись в гостях со «Сморгонью» (2:0). После этой виктории последовало пятое поражение команды, которое ей нанес действующий чемпион и лидер «Шахтер» Солигорск (2:1).

Информация для ставок

«Рух» выиграл три прошлых домашних матча лиги с общим счетом 9:1

«Неман» не побеждал в 4 из 5 предыдущих выездных поединков лиги

В 2 очных встречах команд сыграли ставки на ОБЗ и ТБ (2,5)

Прогноз

«Неман» сейчас находится в очень плохой форме. У гостей только одна победа, да и та над аутсайдером Высшей лиги. «Рух» очень мощно проводит домашние матчи и должен пользоваться кризисом соперника. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.98 в БК Мелбет.