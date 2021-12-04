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«Рух» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (04.12.2021)

сегодня, 14:51

В рамках 17-го тура высшей лиги Украины нас ожидает поединок между «Ворсклой» и львовским «Рухом». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на данную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.833.242.10
Мелбет 3.94 3.24 2.06
1XBET 3.34 3.10 2.35

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры решили отдать совсем небольшое преимущество полтавскому коллективу. Поставить на победу «Ворсклы» можно по коэффициенту 2.1, в то время как загрузить на успех домашней команды можно по 3.8. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Рух» после 15 сыгранных поединков расположился на 11-м месте в таблице и имеет в копилке 16 очков. Команда в прошлом туре обыграла дома харьковский «Металлист 1925», а матчем ранее уступила на выезде донецкому «Шахтеру» со счетом (0:2).

«Ворскла» неожиданно для всех сгорела (1:5) в центральном матче минувшего тура, где сражалась с «Днепром-1». Этот результат откинул команду на пятую строчку в таблице и очень сильно ударил по настроению футболистов, которые несколькими турами ранее смогли переиграть «Динамо» со счетом (2:1).

Информация для ставок

  • «Рух» победил лишь раз в крайних шести играх
  • «Ворскла» уступила два раза в последних 11 поединках
  • «Ворскла» никогда не проигрывала «Руху» (две победы и ничья)
  • Шесть из семи минувших домашних встреч «Руха» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет матч, наполненный борьбой на каждом участке поля. Много голевых моментов здесь ожидать не стоит и вполне вероятно, что игра закончится результатом ТМ 2.5. Сделать ставку на данный исход можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.69 1.63 2.31
Мелбет 1.64 2.22
1XBET 1.58 2.37
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shlomo
shlomo
сегодня в 15:04
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