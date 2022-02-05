«Ботошани» — «Динамо» (Бухарест). Прогноз на матч румынской Высшей лиги (07.02.2022)

1644073803

вчера, 18:10

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекеры выделяют хозяев. Поставить на победу «Ботошани» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 4.2, в то время как победа сенсационная победа «Динамо» порадует коэффициентом 6.95.

Тотал больше 2.5 дают по коэффициенту 2.02. Загрузить на тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 1.77. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.26.

Форма команд

«Ботошани» после 23 туров занимает четвертое место и продолжает борьбу за путевки в еврокубки. Коллектив в последних двух матчах набрал четыре очка благодаря ничьей с лидером «ЧФР Клужем» (1:1), а также минимальной победе над «Сепси» (1:0).

«Динамо» продолжает лихорадить, в минувших двух турах клуб не смог добавить в копилку ни единого балла и все также располагается внизу таблицы на предпоследнем месте. Поражения со счетом (0:3) и (1:2) нанесли команде ФКСБ и «Арджеш».

Информация для ставок

«Ботошани» завершил вничью пять из восьми последних матчей

Безвыигрышная серия «Динамо» насчитывает шесть игр (пять поражений и одна ничья)

Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Ботошани»

Три последние игры с участием «Динамо» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Здесь мы увидим сражение двух команд из разных частей турнирной таблицы. Конечно, хозяева возьмут игру под свой контроль и будут стараться оформить необходимые три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Ботошани» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5.