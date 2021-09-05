Румыния — Лихтенштейн. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

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сегодня, 00:33

В пятом туре квалификации ЧМ -2022 Лихтенштейн отправится в Бухарест, где предстоит игра со сборной Румынии. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой игре встретятся команды абсолютного разного уровня и класса, а потому букмекеры без проблем определились с явным фаворитом встречи. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.55. В случае невероятной победы гостей зайдет коэффициент 47. Ничью можно выбрать по коэффициенту 16.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.56 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.67.

Форма команд

Румыния в минувшем туре квалификации удачно съездила в гости к исландцам, которых без проблем обыграла (2:0). Коллектив создал большое количество опасных моментов, много пробивал по воротам, что в итоге и принесло свои плоды. В предыдущих турах отбора команда уже играла с Лихтенштейном и смогла разгромить его (4:1), а также уступила Армении (0:2).

Лихтенштейн несколько дней назад сотворил небольшую сенсацию и смог не пропустить большое количество голов от грозной сборной Германии. Хоть очки взять не удалось, счет (0:2) выглядит вполне приемлемым для одной из самых слабых сборных Европы. В нынешней игре футболисты карликовой сборной постараются также достойно выглядеть на фоне более сильного соперника.

Информация для ставок

Румыния проиграла четыре из пяти последних матчей

Проигрышная серия Лихтенштейна составляет четыре игры

Лихтенштейн забивает в четырех из семи крайних выездных поединках

Румыния пропускает в шести из семи последних встречах

Прогноз

Ход поединка здесь очевиден. Хозяева возьмут мяч под свой контроль и будут владеть им до самого конца, нагнетая опасность у ворот соперника. Все закончится забитыми мячами и тремя очками для румынских футболистов, поэтому предлагаем сделать ставку на победу Румынии с форой (-2.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.