Румыния — Лихтенштейн. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

В пятом туре квалификации ЧМ-2022 Лихтенштейн отправится в Бухарест, где предстоит игра со сборной Румынии. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
В этой игре встретятся команды абсолютного разного уровня и класса, а потому букмекеры без проблем определились с явным фаворитом встречи. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.55. В случае невероятной победы гостей зайдет коэффициент 47. Ничью можно выбрать по коэффициенту 16.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.56 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.67.
Форма команд
Румыния в минувшем туре квалификации удачно съездила в гости к исландцам, которых без проблем обыграла (2:0). Коллектив создал большое количество опасных моментов, много пробивал по воротам, что в итоге и принесло свои плоды. В предыдущих турах отбора команда уже играла с Лихтенштейном и смогла разгромить его (4:1), а также уступила Армении (0:2).
Лихтенштейн несколько дней назад сотворил небольшую сенсацию и смог не пропустить большое количество голов от грозной сборной Германии. Хоть очки взять не удалось, счет (0:2) выглядит вполне приемлемым для одной из самых слабых сборных Европы. В нынешней игре футболисты карликовой сборной постараются также достойно выглядеть на фоне более сильного соперника.
Информация для ставок
- Румыния проиграла четыре из пяти последних матчей
- Проигрышная серия Лихтенштейна составляет четыре игры
- Лихтенштейн забивает в четырех из семи крайних выездных поединках
- Румыния пропускает в шести из семи последних встречах
Прогноз
Ход поединка здесь очевиден. Хозяева возьмут мяч под свой контроль и будут владеть им до самого конца, нагнетая опасность у ворот соперника. Все закончится забитыми мячами и тремя очками для румынских футболистов, поэтому предлагаем сделать ставку на победу Румынии с форой (-2.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.