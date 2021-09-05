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Румыния — Лихтенштейн. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

сегодня, 00:33

В пятом туре квалификации ЧМ-2022 Лихтенштейн отправится в Бухарест, где предстоит игра со сборной Румынии. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.05 14.00 35.00
Мелбет 1.06 17.00 47.00
1XBET 1.06 17.00 47.00
BetBoom 1.05 14.50 25.00

Ставки букмекеров

В этой игре встретятся команды абсолютного разного уровня и класса, а потому букмекеры без проблем определились с явным фаворитом встречи. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 1.55. В случае невероятной победы гостей зайдет коэффициент 47. Ничью можно выбрать по коэффициенту 16.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.56 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.67.

Форма команд

Румыния в минувшем туре квалификации удачно съездила в гости к исландцам, которых без проблем обыграла (2:0). Коллектив создал большое количество опасных моментов, много пробивал по воротам, что в итоге и принесло свои плоды. В предыдущих турах отбора команда уже играла с Лихтенштейном и смогла разгромить его (4:1), а также уступила Армении (0:2).

Лихтенштейн несколько дней назад сотворил небольшую сенсацию и смог не пропустить большое количество голов от грозной сборной Германии. Хоть очки взять не удалось, счет (0:2) выглядит вполне приемлемым для одной из самых слабых сборных Европы. В нынешней игре футболисты карликовой сборной постараются также достойно выглядеть на фоне более сильного соперника.

Информация для ставок

  • Румыния проиграла четыре из пяти последних матчей
  • Проигрышная серия Лихтенштейна составляет четыре игры
  • Лихтенштейн забивает в четырех из семи крайних выездных поединках
  • Румыния пропускает в шести из семи последних встречах

Прогноз

Ход поединка здесь очевиден. Хозяева возьмут мяч под свой контроль и будут владеть им до самого конца, нагнетая опасность у ворот соперника. Все закончится забитыми мячами и тремя очками для румынских футболистов, поэтому предлагаем сделать ставку на победу Румынии с форой (-2.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 4.04 1.19
1XBET 4.04 1.19
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:04
Победа хозяев
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