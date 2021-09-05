Сан-Марино — Польша. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

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сегодня, 00:02

В матче пятого тура квалификации на Чемпионат мира в Катаре мы увидим противостояние, где Сан-Марино на своем поле примет Польшу. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Сборная Сан-Марино является слабейшей сборной Европы, поэтому котировки на данное противостояние далеко не равны, абсолютное преимущество отдается гостям. Взять победу Польши с форой (-5) можно по коэффициенту 1.6 в БК Мелбет. Если чудом победят хозяева, то зайдет коэффициент 57. Ничью можно выбрать по коэффициенту 26.

За тотал больше 5.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 5.5) можно взять по коэффициенту 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 5.5.

Форма команд

Сборная Сан-Марино продолжает проигрывать матч за матчем и выглядеть безнадежно. Для команды подвиг не то что взять очки, а забить гол в ворота соперника. Получается не очень хорошо, за весь год забила всего один мяч в ворота сборной Косово, которой в итоге проиграла (1:4). В минувшем же туре квалификации коллектив сразился с Андоррой на выезде и также проиграл (0:2).

Польша прервала свою затянувшуюся безвыигрышную серию и наконец-то выиграла, взяв три очка. Пострадала сборная Албании, которая вытянула из сетки четыре мяча и уступила (1:4). Теперь же полякам нужно всего лишь не опозориться в игре со слабейшей сборной Европы, и очередные три очка гарантированы.

Информация для ставок

Проигрышная серия Сан-Марино насчитывает семь поединков

Польша выиграла лишь один матч из последних семи

Семь крайних встреч с участием Польши завершились результатом «обе забьют»

В 13 последних играх поляков было забито минимум два гола

Прогноз

Польша будет доминировать на протяжении всей игры и без проблем оформит нужный для себя результат, но судя по тому, что Сан-Марино не часто пропускает у себя дома больше пяти мячей, предлагаем поставить на фору хозяев (+5.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.87.