«Сан-Паулу» — «Фламенго»: прогноз на матч бразильской Серии А (26.02.2021)

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сегодня, 12:23

26 февраля 2021 года «Сан-Паулу» сыграет в матче против «Фламенго».

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают ставку, что в этом поединке победит «Фламенго» с коэффициентом 1.67. Также можно поставить на ничейный исход за 4.20, а на победу «Сан-Паулу» за 4.70.

Форма команд

«Сан-Паулу» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе у команды 63 пункта. В нынешнем сезоне «Сан-Паулу» забил 57 мячей и пропустил 40 голов. Команда выиграла 17 матчей, 12 раз сыграла вничью и восемь раз проигрывала. Долгое время «Сан-Паулу» считался одним из фаворитов в чемпионской гонке в Бразилии, но клуб не справился с давлением и уступил другим командам.

«Фламенго» заработал 71 балл, команда расположилась на первом месте в турнирной таблице бразильского первенства. В активе у «Фламенго» 67 забитых мячей и 46 пропущенных. Команда выиграла 21 матч, восемь раз сыграла вничью и столько же проиграла. Последние поединки с участием «Фламенго» — это наслаждение даже для нейтрального зрителя.

Информация для ставок

● «Фламенго» не проигрывает пять матчей кряду

● «Сан-Паулу» дважды проиграл в последних пяти матчах

● «Фламенго» забивал в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «гол с 31 по 45 минуту» с коэффициентом 2.60. Также можно поставить на то, что последний гол будет забит «Сан-Паулу» с коэффициентом 2.75.