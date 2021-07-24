«Санкт-Паули» — «Хольштайн». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (25.07.2021)

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вчера, 22:25

Интересное противостояние ждет нас в первом туре Бундеслиги 2, где «Санкт-Паули» принимает «Хольштайн».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Санкт-Паули». Команда играет на своем поле, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Хольштайна» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.58. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.39. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Хольштайн» не смог по итогам матчей плей-офф зацепиться за участие в первой Бундеслиге. Однако команда провела отличный сезон и довольно далеко зашла в Кубке Германии. Сейчас весь путь коллектив будет начинать сначала, но болельщики уже смотрят на этот сезон с оптимизмом. Прошлый товарищеский матч «Хольштайн» сыграл вничью с «Халлешером» (2:2), а немного ранее обыграл «Вольфбсург» (1:0).

«Санкт-Паули» занял место ровно в середине турнирной таблицы прошлого сезона и особо ничем знаменательным клуб не отличился. В новом футбольном году коллектив попытается улучшить свои результаты, однако в фавориты турнира эксперты их не спешат записывать. Матч с «Хольштайном» обещает быть довольно интересным и зрелищным. Последние два товарищеских поединка «Санкт-Паули» закончились ничьей с «Гертой» (2:2) и крупной победой над «Лоне» (4:0).

Информация для ставок

• Четыре из шести последних матчей «Санкт-Паули» закончились исходом «обе забьют — нет»

• «Хольштайн» выиграл четыре встречи из десяти последних

• Пять из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

• «Хольштайн» выиграл четыре из шести последних матчей с «Санкт-Паули»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Мелбет.