«Санта Клара» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.08.2021)

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сегодня, 09:51

В заключительном матче четвертого тура чемпионата Португалии «Санта Клара» на своем поле сыграет против «Жил Висенте». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 29 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют фаворита. Поставить на победу «Санта Клары» предлагается по коэффициенту 2.63, ничья идет за 3.16, а победа «Жил Висенте» оценивается в 2.83. Букмекер также считает, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ (2,5) доступен по коэффициенту 1.59, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

Футболистам «Санта Клары» удалось набрать только один балл в трех первых турах чемпионата Португалии. Команда сыграла вничью на домашней арене с «Морейренсе» (2:2), а также потерпела неудачи в противостояниях с «Тонделой» (0:3) и «Боавиштой» (0:2).

На счету «Жил Висенте» шесть очков и промежуточное седьмое место в общем зачете португальской лиги. Команда начала сезон в двух побед кряду, которые были оформлены в играх с «Боавиштой» (3:0) и «Портимоненси» (1:0).

Дебютное поражение в кампании гости грядущего поединка потерпели в прошлом туре на своем поле от «Бенфики» (0:2).

Информация для ставок

• «Жил Висенте» побеждал в 6 из 7 прошлых гостевых матчах лиги

• «Жил Висенте» не пропускал голы в 3 предыдущих выездных поединка чемпионата

• «Санта Клара» не проигрывала в 9 последних домашних поединках португальской лиги

Прогноз

В очных встречах с предстоящим соперником «Жил Висенте» не уступал в трех матчах подряд. Предлагаем ставку на нулевую фору «Жил Висенте» по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Фонбет.

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