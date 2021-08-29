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«Санта Клара» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.08.2021)

сегодня, 09:51

В заключительном матче четвертого тура чемпионата Португалии «Санта Клара» на своем поле сыграет против «Жил Висенте». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 29 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.673.033.09
Мелбет 2.57 3.14 2.94
1XBET 2.57 3.14 2.94

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют фаворита. Поставить на победу «Санта Клары» предлагается по коэффициенту 2.63, ничья идет за 3.16, а победа «Жил Висенте» оценивается в 2.83. Букмекер также считает, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ (2,5) доступен по коэффициенту 1.59, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

Футболистам «Санта Клары» удалось набрать только один балл в трех первых турах чемпионата Португалии. Команда сыграла вничью на домашней арене с «Морейренсе» (2:2), а также потерпела неудачи в противостояниях с «Тонделой» (0:3) и «Боавиштой» (0:2).

На счету «Жил Висенте» шесть очков и промежуточное седьмое место в общем зачете португальской лиги. Команда начала сезон в двух побед кряду, которые были оформлены в играх с «Боавиштой» (3:0) и «Портимоненси» (1:0).

Дебютное поражение в кампании гости грядущего поединка потерпели в прошлом туре на своем поле от «Бенфики» (0:2).

Информация для ставок

• «Жил Висенте» побеждал в 6 из 7 прошлых гостевых матчах лиги
• «Жил Висенте» не пропускал голы в 3 предыдущих выездных поединка чемпионата
• «Санта Клара» не проигрывала в 9 последних домашних поединках португальской лиги

Прогноз

В очных встречах с предстоящим соперником «Жил Висенте» не уступал в трех матчах подряд. Предлагаем ставку на нулевую фору «Жил Висенте» по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Украины.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.85 1.56 2.54
Мелбет 1.57 2.56
1XBET 1.57 2.56
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:23
Гости не проиграют
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